Personnytt
Blir handelsansvarig på Krook & Tjäder
Johan Andersson.
Krook & Tjäder utser Johan Andersson till ny ansvarig inom handel. Han kommer senast från rollen som strategisk rådgivare och marknadspartner för handlarna inom ICA Sverige.
