Blir global chef för OTPP

Jenny Hammarlund. 

Ontario Teachers’ Pension Plan, OTPP, utnämner Jenny Hammarlund till global chef för OTPP fastighetsaffär. Hon har tidigare innehaft rollen som Europachef hos den kanadensiska jätten.

