Personnytt
Blie ordinarie vd i HSB Norr
Anders Hedström.
HSB Norr utser Anders Hedström till ordinarie vd. Han har varit anställd som CFO sedan 2012 och utsågs till vice vd 2018. I oktober 2025 tillträdde han som tillförordnad vd.
HSB Norr utser Anders Hedström till ordinarie vd. Han har varit anställd som CFO sedan 2012 och utsågs till vice vd 2018. I oktober 2025 tillträdde han som tillförordnad vd.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se