Personnytt
Balticgruppen utser vd
Lars Carlstedt.
Balticgruppen utser Lars Carlstedt till ny vd och koncernchef. Carlstedt har sedan början av 2025 varit vice vd i Balticgruppen då han rekryterades från från Coop Nord där han var fastighetschef.
