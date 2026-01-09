Personnytt
Återvänder till Vacse
Johan Jarl.
Vacse rekryterar Johan Jarl till rollen som Teknik- och digitaliseringsansvarig. Han har tidigare varit verksam på Vacse men kommer närmast från Svenska Handelsfastigheter.
