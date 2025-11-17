Personnytt
Återvänder till Savills från Colliers
Oskar Mosén.
Savills rekryterar Oskar Mosén som värderare. Han är auktoriserad värderare och återvänder till Savills efter en tid på Colliers.
Savills rekryterar Oskar Mosén som värderare. Han är auktoriserad värderare och återvänder till Savills efter en tid på Colliers.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se