Personnytt
Är ny vd på GarBo
Thomas Frost.
GarBo utser Thomas Frost till ny vd. Han kommer senast från en roll som CCO på Aon och har nästan tjugo års erfarenhet från försäkringsbranschen.
