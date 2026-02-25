Personnytt
Annehem utser ny CFO
Christian Fredefors.
Annehem Fastigheter utser Christian Fredefors till ny CFO för bolaget. Han kommer närmast från en tjänst som kundansvarig på SBAB och har tidigare haft en CFO roll på Holmströmgruppen.
