Personnytt
Analytiker till Hedman Modée & Partners
Beatrice Andersson.
Hedman Modée & Partners anställer Beatrice Andersson som analytiker. Hon kommer närmast från Icecapital där hon arbetat med M&A och kapitalmarknadstransaktioner.
