Personnytt
Alm Equity värvar från Tjuren Projektpartner
Jerker Victor.
Alm Equity anställer Jerker Victor som affärsområdeschef utveckling. Han kommer närmast från rollen som vd för Tjuren Projektpartner.
Alm Equity anställer Jerker Victor som affärsområdeschef utveckling. Han kommer närmast från rollen som vd för Tjuren Projektpartner.
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