Personnytt
Alecta Fastigheter värvar från Citycon
Nina Sundberg.
Alecta Fastigheter värvar Nina Sundberg som leasing manager. Hon kommer nu närmast från Citycon där hon var Director Leasing.
