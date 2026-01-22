Personnytt
Ahrbom & Partner rekryterar arkitekt
Martin Hedenström.
Arkitektbyrån Ahrbom & Partner rekryterar Martin Hedenström. Han kommer närmast från ElinderSten där han var partner och uppdragsansvarig arkitekt.
Arkitektbyrån Ahrbom & Partner rekryterar Martin Hedenström. Han kommer närmast från ElinderSten där han var partner och uppdragsansvarig arkitekt.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se