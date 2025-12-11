Personnytt

AG Advokat utser ny vd

Charlotte Lavefjord. 

AG Advokat utnämner Charlotte Lavefjord till ny vd. Hon har arbetat på AG Advokat under fem år som HR- chef och vice vd.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Ansieh Sabetirad
Veidekke Bygg utser arbetschef
Stefan Strömberg
Veidekke Bygg utser regionchef i väst
Lovisa Hagelberg
Blir vd i CBRE GWS Sweden och CBRE Fastighetsteknik
Natalie Aranda
Får ny roll inom AMF Fastigheter
Johanna Mähler
Platsutvecklare till AMF Fastigheter
Adela Colakovic
Går från Annehem till Eastnine
Stina Lindh Hök
Vd-skifte i Cibus
Moa Granath
Går från SBP Kredit till Toboprop
Dennis Hagenborn
CA Fastigheter utser regionchef i Malmö
Katarina Wilson
NCC utser ny CFO
Tom Hagen
Prisma Properties utser vice vd
Christoffer Walljaeger
Senior Director till Trinova
Pontus Winqvist
Utses till CFO inom Skanska Group
Jessica Meyer
Tenant & Partner utökar med konsult i Göteborg
Alice Brolin
Projektledare till Tenant & Partner
Fredrik Hjortzén
HSB värvar från Besqab
Pierre Mazeret
Catena utser regionchef i öst
Joakim Signäs
Chief Treasury Officer till Titania
Mats Brandt
Vd-skifte i Magnolia Bostad
Robin Askelöf
Ny marknads- och kommunikationschef till Fabege
Evelina Enochsson
Blir chef för SGBC:s certifieringsavdelning
Désirée Moberg
Blir ordinarie BREEAM-chef på SGBC
Filip Roos
SGBC utser ekonomichef
Katarina Sonnevi
Går från Cushman & Wakefield till Catella