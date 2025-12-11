Personnytt
AG Advokat utser ny vd
Charlotte Lavefjord.
AG Advokat utnämner Charlotte Lavefjord till ny vd. Hon har arbetat på AG Advokat under fem år som HR- chef och vice vd.
