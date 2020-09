Utmaningarna fortsätter

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär att det inte blir några stora möten eller evenemang och att affärsresandet inte kommer igång. Därmed kommer efterfrågan på hotellrum, inte minst under vardagarna, att ligga kvar på en låg nivå. Det blir en hård prövning för de flesta hotelloperatörer och flera riskerar att få kasta in handduken. Vilka eventuella ytterligare stödåtgärder som lanseras kommer att avgöra hur många det blir.

En snabb återhämtning kan komma. Hotellmarknadens följsamhet med tillväxten i den svenska ekonomin är stark och de flesta prognosmakare spår en snabb återhämtning i den svenska ekonomin det närmaste året. När restriktionerna så småningom tas bort kan detta ge en snabb studs tillbaka i efterfrågan på hotellrum.

Privatresandet kommer inte att förändras. Annordia bedömer inte att pandemin ger några långsiktiga negativa effekter på privatresor och privat hotellboende. Det inhemska privatresandet och boendet på hotell ökade snabbt under årets semester trots pågående pandemi, vilket tydligt visade att folk inte har ändrat beteende. Privatresandet styrs nästan helt och hållet av människors ekonomiska möjligheter.

Viss negativ effekt på affärsresandet. Fysiska möten i professionella sammanhang är en följd av rationellt beslutsfattande med effektivitet och lönsamhet som mål. Trots detta går det inte att utesluta att en lång period där fysiska möten tvingats ersättas av digitala motsvarigheter kan komma att få vissa negativa långsiktiga effekter på affärsresandet. Annordia bedömer dock att detta påverkar mer på marginalen och inte i grunden förändrar trenden mot fler fysiska möten. När hindren försvinner kommer affärsresandet i gång igen och hotellen kommer återigen att fyllas mitt i veckorna.

Konferensmarknaden återhämtar sig. Boende på hotell kopplat till konferenser är en marknad som storleksmässigt länge varit stabil. Behovet finns kvar för strategimöten, planeringsmöten, teambuilding m.m. vilka är svåra att ersätta med andra mötesformer och en viss återhämtning är redan på gång. Risken för utslagning av flera konferensanläggningar är dock stor i det korta perspektivet.

Rådgivning finns att få. Många ägare av hotellfastigheter riskerar att bli utan operatör under hösten och vintern, fastna i jobbiga hyresförhandlingar eller vara tvungna att se över finansieringen. Hyresbedömning, värdering och marknadsanalys på kort och lång sikt blir då viktiga. Dessutom kommer det sannolikt behöva rekryteras nya operatörer.

Detta är något vi på Annordia kan hjälpa er med. Ring oss gärna om ni vill diskutera.