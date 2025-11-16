FV-Expert: Projektledning

Trygghet bygger vi tillsammans

I samarbete med Forsen

Efter en tid präglad av osäkerhet ser vi hur bygg- och fastighetssektorn så smått börjar röra på sig igen. Projekt som pausats väcks till liv, framtida satsningar diskuteras, men med större varsamhet.

Beslut tas nu mer långsiktigt, samarbeten vägs noggrannare och fler söker efter stabila partners. I det läget blir tydlighet, struktur och förtroende viktigare än någonsin.

Vi märker också att allt fler vill involvera oss tidigare i processen. Det välkomnar vi. För när mål, ansvar och kommunikation formas gemensamt från start, skapas bättre förutsättningar för projekt som håller över tid. Det är i det gemensamma perspektivet, inte i stuprören, som ett tryggare byggande formas.

Samtidigt har vi valt att växa, även när marknaden varit avvaktande. Att rekrytera erfarna kollegor under en utmanande period är ett medvetet beslut. Deras kompetens och trygghet betyder mycket, både internt och i våra projekt. Just när det blåser behöver man kunna luta sig mot en medarbetare som står stadigt. Det är då vår roll gör störst skillnad.

Branschen utvecklas snabbt. Men kraven på långsiktighet kvarstår. Att kunna agera när det behövs, och samtidigt hålla fast vid hållbara lösningar, är en av våra viktigaste uppgifter. Det är i den balansen framtida värde skapas.

Vi ser också hur fokus förflyttas mot att vårda det som redan finns. Energieffektivisering, renoveringar och cirkulära arbetssätt blir allt viktigare, både för klimatet och affären. När nyproduktionen saktar in, blir förvaltningen av det befintliga beståndet en ännu viktigare motor. Att ta hand om det vi har, samtidigt som vi vågar tänka nytt där det behövs, är ett ansvar vi delar.

Ingen vet exakt när marknaden vänder. Men vi vet att de som vågar ta kloka steg framåt, som bygger på transparens, samarbete och tillit, de står starkast när tillväxten tar fart igen.

På Forsen tror vi på kraften i samarbete. För vi vet att trygghet inte bara uppstår. Den byggs. Tillsammans.

FV-EXPERT My Svedlund regionchef Stockholm, Forsen

Artikelämnen

