Norrland – Inte bara för Norrlänningar

Det är dags att avliva några seglivade myter om fastighetsmarknaden i norra Sverige:

Avkastningen är låg – fel. Över tid har totalavkastningen varit lika god i norra Sverige som i exempelvis Stockholm. Värdetillväxten har varit lägre men det kompenseras fullt ut av högre direktavkastning. Det är ett mönster som jag tror kommer att hålla i sig framöver.

Risken är hög – fel. Både hyresnivåerna och avkastningskraven är betydligt mer stabila i norra Sverige än i Stockholm. Det blir med andra ord inte lika avgörande att köpa och sälja med rätt timing. Kvadratmeterpriserna är dessutom låga vilket gör att en köpare inte konkurrerar med nyproduktionen i samma utsträckning.

Omsättningen är låg – riktigt fel. Under de senaste 12 åren har transaktionsvolymen i norra Sverige varit i genomsnitt strax över tio miljarder kronor per år. I relation till det uppskattade marknadsvärdet för samtliga fastigheter motsvarar det en årlig omsättningshastighet på 4,7 procent. Samma siffra för Stockholm (och landet som helhet) ligger under fyra procent.

Det finns alltså goda argument för att köpa fastigheter i norra Sverige – avkastning är hög, risken är låg och det finns köpare den dagen som du vill sälja. Vilka är då de största utmaningarna?

Förvaltningen är förstås något dyrare på grund av kallare klimat och större avstånd. Det saknas också i många fall professionella konsulter för exempelvis förvaltning och uthyrning. En köpare får helt enkelt vara beredd på att göra en större del av arbetet på egen hand.

Finansieringen kan vara en annan utmaning. Vår erfarenhet är att de lokala bankerna i många fall är konkurrenskraftiga, men ju längre bort kreditbesluten fattas desto sämre villkor. Till exempel utländska banker tackar ofta nej direkt, precis som utländska köpare. Det är synd, för det innebär att man kanske inte har förstått marknaden fullt ut (se argumenten ovan). Däremot har vi sett en våg av nya svenska köpare i norra Sverige under de senaste åren, framförallt inom segmenten bostäder och samhällsfastigheter. Det är positivt, för en bredare och mer likvid marknad gynnar alla.

Om du också funderar på att göra affärer i norra Sverige – slå mig gärna en signal!