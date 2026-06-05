FV-Expert: Hållbarhet

När hållbarhet blir lönsamt på riktigt

I samarbete med Novier

I många fastighetsbolag behandlas hållbarhet fortfarande som en rapporteringsfråga. Men allt fler fastighetsägare upptäcker att hållbarhetsarbetet framför allt är ett effektivt sätt att sänka kostnader, minska risk och stärka fastighetsvärden.

Förknippar du hållbarhet främst med pappersarbete, krav och kostnader? Då är du inte ensam. Men i så fall riskerar du också att missa en av de enklaste vägarna till bättre lönsamhet i din fastighetsportfölj.

Under lång tid har hållbarhetsfrågan varit nära kopplad till rapportering, certifieringar och regelverk. Det har funnits goda skäl för det. Men det har också gjort att hållbarhet ofta setts som något vid sidan av den ordinarie verksamheten.

Den bilden håller på att förändras.

Fastigheter står ofta i 50, 80 eller 100 år. Men de fungerar givetvis inte av sig själva. De fungerar för att någon löpande har tagit hand om dem, justerat och förbättrat. Det är också där hållbarhetsarbetet hör hemma: i förvaltningen, inte i powerpointen.

Bland de fastighetsägare som kommit längst ser vi en tydlig förskjutning. Hållbarhet är inte ett separat spår, utan en del av hur fastigheter drivs – hur mål sätts, följs upp och omsätts i vardagen.

När arbetet flyttar in i driften blir det mätbart – och relevant för affärerna.

När vi får arbeta långsiktigt i fastighetsportföljer med totalförvaltning ser vi tydliga effekter. Energiförbrukningen har i vissa fall minskat med upp till tio procent på ett år – vilket innebär stora besparingar i dagens kostnadsläge. Det är inte en enskild insats som gör skillnaden, utan ett strukturerat arbetssätt med tydliga mål och löpande uppföljning. Och här går en tydlig skiljelinje i branschen: de som fortfarande pratar hållbarhet – och de som faktiskt tjänar pengar på den.

Det pekar på något grundläggande: det är sällan tekniken som sätter gränserna, utan organisationen.

De mest effektiva insatserna handlar inte om att göra allt, utan om att göra rätt saker – och följa upp dem. Det är i samspelet mellan förvaltning, drift, ekonomi och hyresgäster som resultaten uppstår.

I praktiken handlar det om att sänka driftkostnader, minska risk och stärka fastighetens attraktivitet över tid – i en verklighet med högre energipriser, nya krav och ökade förväntningar.

För den som vill ta nästa steg behöver det inte vara mer komplicerat än att börja här:

  • Se till att ha en samordnande person med kunskap inom hållbarhetsområdet
  • Sätt ett fåtal tydliga mål
  • Följ upp dem regelbundet
  • Involvera organisationen
  • Prioritera åtgärder som ger effekt i drift och kostnader

Erfarenheten är att det snabbt ger resultat.

Hållbarhet är inte en sidofråga. Det är en del av driftnettot.

Text Lisa Lundin Novier

Manager Sustainability

 

https://www.novier.se/

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