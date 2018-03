Investeringstips för 2018

Det finns många parametrar som talar för ett år med stora politiska svängningar, global oro och nationell ekonomisk osäkerhet. Vissa fastighetssegment har redan fått det tuffare medan andra har en fortsatt positiv trend. Dock finns det fortfarande väldigt mycket kapital som skall placeras då alternativplaceringarna ger låg avkastning. Mitt tips till er som planerar att göra en placering i fastighetsbranschen under året är att investera i:

Sale- and leaseback strukturer

Bygga egna portföljer med fastigheter vars värde är runt 100 mkr

Industri- och logistikfastigheter

Ett flertal fastighetsbolag och fonder letar efter stabila, stora portföljer och sale and leaseback strukturer. Det finns ett stort inflöde av syndikeringar, nationella och nordiska investerare samt internationella fonder som vill placera sitt kapital i trygga placeringar. Långa hyresavtal, gärna 15 år eller mer med starka hyresgäster i single-fastigheter är att ses mer som en finansiell produkt än en fastighetsprodukt – man köper stabila kassaflöden.

Om man tittar på utfallet för 2017 gjordes 75% av antalet affärer i segmentet under 100 mkr och de stod för 34 mdr av omsättningen. Endast 6% av de gjorda affärerna var över 500 mkr och de stod för 92 mdr. Det är dock få professionella aktörer som söker fastigheter under 100 mkr och i det segmentet finns det många med stor utvecklingspotential. Här kan man samla ihop flera fastigheter för att sen avyttra dem som en mellan-, till stor fastighetsportfölj.

Att de ”fula industribyggnaderna” har fått en revansch är ett faktum. Städer växer och många företagsparker har blivit hem för B2B, e-handlare och distributörer. Den trenden ser jag kommer att öka allteftersom konsumenternas köpbeteenden förfinas, valmöjligheterna ökar och deras krav på stort utbud och snabba leveranser till och från hemmet blir allt viktigare.

För att lyckas i handeln krävs det därför att lära sig av den ökade konkurrensen och digitaliseringen, ställa om och hänga med. Ur ett investeringsperspektiv är det därför ett gyllene tillfälle att satsa på Industri- och logistikfastigheter. Med min bakgrund inom handeln har jag lärt mig att ”Logistic is the new retail” och vem vill inte vara en vinnare nu när marknaden ställer om, från försäljning i en kanal till omni? Om man är kreativ och långsiktig kan till exempel vissa externa handelsområden bli framtidens logistikområden, då de ofta ligger med lätt access till stora vägar och har generösa detaljplaner.

Vi på Colliers har en lång erfarenhet av både förvaltning, uthyrning och transaktion av industri- och logistikfastigheter. Då vi även har en stor global organisation med fokus på detta område har vi ett stort kontaktnät och en bra överblick över hur trenderna ser ut bland hyresgäster, operatörer och distributörer över hela Europa. För att möta den ökade efterfrågan vi ser från våra kunder satsar vi nu ännu mer på logistik, lager och industri och har bland annat anställt tre nya medarbetare inom det området. För er som vill följa utvecklingen närmare släpper vi under mars en logistikrapport som tar upp alla stora logistiklägen i Sverige. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring transaktioner, uthyrning och förvaltning eller är nyfikna på rapporten.