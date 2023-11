Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

Forsen Gröna Miljöer

Forsen har specialistkompetens inom hela kedjan vid anläggning av parker, lekplatser och grönområden – från projektering och utbyggnad fram till besiktning. Vi kan styra upp hela projekt och svara för kvalitetssäkring inom projektledning, projekteringsledning, byggledning och besiktning.

Fördelen med att ta in en Grön byggledare är att man kan fånga upp frågor redan i projekteringen och därefter löpande under entreprenadtiden, så att fel undviks.

På Forsen erbjuder vi två tjänster för att kvalitetssäkra utemiljöprojekt: Grön byggledare, som kompletterar den övriga byggledningsorganisationen inom gröna områden, och certifierad besiktningsman för utemiljö, BEUM, som specialiserar sig på finplanering och uppbyggnad av växtbäddar och växter vid besiktning.

Inom ett grönt byggledningsuppdrag börjar vi med att ge stöd i frågor rörande uppbyggnad av växtbäddar, val av växter samt skötsel under projekteringen. Därefter genomförs kontroller under entreprenadens gång, inklusive bedömning av jordens kvalitet och djup samt säkerställande av korrekt plantering av växter och eventuella träd. Efter att anläggningen har fått en godkänd slutbesiktning, inleds vanligtvis en garantiskötselperiod på två år. Under denna period övervakar Gröna byggledare att skötseln genomförs enligt plan, vilket är avgörande för att anläggningen ska utvecklas enligt förväntningarna, dvs de man såg framför sig när det första spadtaget togs i projektet.

Inom ett besiktningsuppdrag säkerställer vår certifierade besiktningsman för utemiljö att anläggningen byggs enligt handlingarna. Detta inkluderar korrekt uppbyggnad av växtbäddar och säkerställande av växternas kvalitet vid olika faser av projektet, såsom förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.

Det roligaste som finns är när det tydligt syns i ett projekt att grön kunskap har varit närvarande genom hela processen – från projektering och utförande till skötsel. Det är då man verkligen har lyckats, och resultatet blir en vacker parkmiljö som kommer att glädja många.

Här är mina bästa tips för dig som ska anlägga en park eller ett grönområde: