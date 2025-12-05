FV-Expert: Finansering

Fastighetsmarknaden rör sig uppåt

I samarbete med Northmill Bank

Efter flera år av låg aktivitet syns nu tydliga tecken på att fastighetsmarknaden är på väg in i en försiktig återhämtning. Transaktionerna ökar, intresset för nyproduktion stärks och allt fler aktörer börjar återvända till planeringsbordet. Utvecklingen sker visserligen från låga nivåer, men riktningen är positiv och öppnar för nya möjligheter.

De senaste åren har präglats av makroekonomisk osäkerhet, höga finansieringskostnader och uppskjutna projekt, men på marknaden syns det nu en förändring. Enligt Svefas rapport Svensk Fastighetsmarknad (oktober 2025) har transaktionsvolymerna ökat med 27 procent för årets tre första kvartal, jämfört med samma period 2024.

Både investerare och utvecklare börjar återvända till marknaden. Transaktionsmarknaden ökar, obligationsmarknaderna har stabiliserats och upprustningen av civilförsvaret driver på behovet av anpassningar i fastigheter. Byggstarterna ökar från låga nivåer. Det är ingen fullständig vändning ännu, men signalerna är tydliga vart marknaden är på väg.

Återhämtningen drivs av stabiliserade och delvis fallande räntor, vilket förbättrar kalkylerna och frigör kapital. Behovet av nya bostäder kvarstår, om än i lägre omfattning, samtidigt som kommersiella aktörer ser möjligheter att återstarta tidigare pausade projekt. Dessutom vill fler positionera sig inför kommande år då marknaden bedöms fortsätta stärkas.

Finansieringsfrågan är fortsatt central, vilket gör det viktigt att arbeta långsiktigt, analysera risker och säkerställa stabila villkor för framtida projekt.

Rörelsen är försiktig men tydlig. Det är därför ett bra läge att se över portföljer, aktivera vilande projekt och förbereda sig för en starkare och mer dynamisk marknad.

I det här skedet kan rätt finansiell partner göra hela skillnaden. Med flexibla kreditlösningar öppnas möjligheter för ökat handlingsutrymme och framtida investeringar.

Läs mer på: https://www.northmill.com/se/foretag/finansiering/fastighetslan/

Text Andreas Konstantino Head of Credit Risk B2B, Northmill Bank

