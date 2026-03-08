FV-Expert: Finansiering

Fastighetsfinansiering som stödjer affären

I samarbete med Northmill Bank

Den försiktigt positiva rörelsen på den svenska fastighetsmarknaden skapar nya möjligheter för tillväxt. Samtidigt präglas marknaden fortsatt av osäkerhet och snabba förändringar i ränteläge, värderingar och kapitaltillgång. Det ställer ökade krav på finansieringslösningar som är robusta, transparenta och anpassningsbara över tid.

Prognoscentrets BoByggarbarometer visar ett index på 60 inför det första kvartalet 2026, jämfört med 54 föregående kvartal. Ett värde över 50 indikerar en förväntan om en förbättring av marknaden. Även Fastighetsägarna pekar i sin Sverigebarometer på mer positiva framtidsförväntningar inför 2026.

Men återhämtningen är ojämnt fördelad. Vissa segment och geografier visar tydligare tillväxt, medan andra fortsatt präglas av avvaktande investeringsbeslut. I ett sådant läge blir tillgången till rätt finansiering en strategisk och affärskritisk fråga.

Fastighetsprojekt rör sig genom flera skeden, från markförvärv och projektutveckling till byggnation, förvaltning och tillväxt där varje fas innebär olika kapitalbehov och riskprofiler för att säkerställa stabilitet. Behovet kan exempelvis handla om byggnadskreditiv för ny- eller ombyggnation, finansiering av fastighetsförvärv, kompletterande juniora lån för att stärka eget kapital eller seniora lån för att refinansiera och skapa utrymme i kassaflödet

Valet av finansieringslösning påverkar inte bara avkastningen i en enskild affär, utan även bolagets finansiella handlingsutrymme över tid. I en volatil marknad blir flexibilitet och transparens centrala faktorer.

En lösning som möjliggör att betala ränta enbart på nyttjat kapital, utan limitavgifter, och där amorterat utrymme kan användas på nytt, skapar större kontroll över kassaflödet. Det ger handlingsfrihet och möjlighet att stödja affären framåt.

Läs mer på: https://www.northmill.com/se/foretag/finansiering/fastighetslan/

Text Kevin Cintas Head of Sales B2B, Northmill Bank

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

Flera nyanser för rätt värde

I samarbete med Novier
Vid värdering av fastigheter är det sedan länge etablerat att avkastning (yield) inte kan analyseras isolerat. Värdet per kvadratmeter måste ...

FV-Expert: Digitalisering

AI kräver ett nytt sätt att tänka

I samarbete med Machines Like Me
Vi har nu tekniken för att automatisera nästan allt en människa gör framför en dator – så länge det finns ...

FV-Expert: Finansering

Fastighetsmarknaden rör sig uppåt

I samarbete med Northmill Bank
Efter flera år av låg aktivitet syns nu tydliga tecken på att fastighetsmarknaden är på väg in i en försiktig ...

FV-Expert: Förvaltning

Frigör fastighetens fulla potential

I samarbete med Novier
Att lägga ut bostadsportföljen på extern förvaltning är ett strategiskt beslut som kan frigöra tid, höja kvaliteten och skapa långsiktiga ...

FV-Expert: Projektledning

Trygghet bygger vi tillsammans

I samarbete med Forsen
Efter en tid präglad av osäkerhet ser vi hur bygg- och fastighetssektorn så smått börjar röra på sig igen. Projekt ...

FV-Expert: Juridik

Framtidens infrastruktur ger OPS ny chans

I samarbete med AG Advokat

Behovet av ny infrastruktur växer, samtidigt som prioriteringar i de offentliga finanserna är nödvändiga. Det gör att frågan om alternativa …

FV-Expert: Skatt

Lär dig utnyttja fördelarna med K3

I samarbete med Svalner Atlas Advisors
Många bävar för en övergång till K3 som de snart måste göra. Men det går att identifiera nya möjligheter och ...

FV-Expert: Finansiering

Hur vi täcker finansieringsglappet

I samarbete med Coeli
Finansieringsglappet är en av de största bromsklossarna för att fler bostäder och andra fastighetsprojekt ska bli verklighet. Flera finansieringsalternativ och ...

FV-Expert: Finansiering

Bostadsbyggandet behöver fler möjliggörare

I samarbete med SBP Kredit
Långivarna på byggmarknaden är för få och villkoren för hårda. Men lösningen finns inte hos storbankerna, utan hos nyfikna och ...

FV-Expert: Juridik

Presumtionshyran i ny tappning

I samarbete med AG Advokat
Regeringen har lagt fram ett förslag om en förbättrad modell för presumtionshyra. Om propositionen antas träder de nya reglerna i ...

FV-Expert: Uthyrning

Så jobbar vinnarna på dagens hyresmarknad

I samarbete med Novier

Vakansgraden stiger för kontor och butikslokaler, samtidigt som hyresgästerna kräver mer flexibilitet, miljöfokus och upplevelse.

FV-Expert: Förvaltning

Laget före jaget – framtidens fastighetsförvaltning

I samarbete med Novier
Fastighetsförvaltning har genomgått en transformation det senaste decenniet. Uppdragen är mer komplexa, hyresgästerna har stora förväntningar och kraven på snabb, ...

FV-Expert: Juridik

Detaljplanens gränser – risker vid förvärv i utvecklingsskede

I samarbete med AG Advokat
Optimism är ofta en hedervärd inställning. Men vid transaktioner och projektgenomförande måste den vara grundad på faktiska förutsättningar.

FV-Expert: Skatt

Öka lönsamheten med en fungerande skattehantering

I samarbete med Svalner
Det finns flera möjligheter att förbättra lönsamheten med hjälp av en fungerande skattehantering. Något som har blivit än viktigare under ...
Tillbaka till förstasidan