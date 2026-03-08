Fastighetsfinansiering som stödjer affären

Den försiktigt positiva rörelsen på den svenska fastighetsmarknaden skapar nya möjligheter för tillväxt. Samtidigt präglas marknaden fortsatt av osäkerhet och snabba förändringar i ränteläge, värderingar och kapitaltillgång. Det ställer ökade krav på finansieringslösningar som är robusta, transparenta och anpassningsbara över tid.

Prognoscentrets BoByggarbarometer visar ett index på 60 inför det första kvartalet 2026, jämfört med 54 föregående kvartal. Ett värde över 50 indikerar en förväntan om en förbättring av marknaden. Även Fastighetsägarna pekar i sin Sverigebarometer på mer positiva framtidsförväntningar inför 2026.

Men återhämtningen är ojämnt fördelad. Vissa segment och geografier visar tydligare tillväxt, medan andra fortsatt präglas av avvaktande investeringsbeslut. I ett sådant läge blir tillgången till rätt finansiering en strategisk och affärskritisk fråga.

Fastighetsprojekt rör sig genom flera skeden, från markförvärv och projektutveckling till byggnation, förvaltning och tillväxt där varje fas innebär olika kapitalbehov och riskprofiler för att säkerställa stabilitet. Behovet kan exempelvis handla om byggnadskreditiv för ny- eller ombyggnation, finansiering av fastighetsförvärv, kompletterande juniora lån för att stärka eget kapital eller seniora lån för att refinansiera och skapa utrymme i kassaflödet

Valet av finansieringslösning påverkar inte bara avkastningen i en enskild affär, utan även bolagets finansiella handlingsutrymme över tid. I en volatil marknad blir flexibilitet och transparens centrala faktorer.

En lösning som möjliggör att betala ränta enbart på nyttjat kapital, utan limitavgifter, och där amorterat utrymme kan användas på nytt, skapar större kontroll över kassaflödet. Det ger handlingsfrihet och möjlighet att stödja affären framåt.

