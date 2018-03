En normaliserad prisbild gör att affärerna kommer igång igen

Alla som har varit med ett tag vet att marknaden går upp och ner. I dagsläget sker en normalisering av byggrättspriser och det nya marknadsläget är utmärkt för den som vill göra goda affärer! Bostadsköparna kommer att känna sig trygga med vilka regler som gäller på marknaden när de ska göra sitt livs absolut viktigaste affär. Men vi i branschen måste fundera över våra tillvägagångssätt till följd av det som har varit och det ändrade marknadsläget.

Vi har tidigare haft en situation med en överhettad marknad där projekt sålde slut redan samma dag som de släpptes. En sådan situation är ohållbar i längden. Det skärpta amorteringskravet i kombination med bankernas ändrade utlåningspolicy har gjort att bostadspriserna sjunkit och det stävjar spekulationsköp. Vi kan nu, några månader in på 2018, konstatera att bostadsmarknaden har stabiliserats från den avvaktan vi upplevde under hösten 2017. Tendenserna just nu visar att bostadspriserna och därmed byggrättspriserna normaliseras samt att försäljningen taktar på efter en sval höst.

Försäljningstakten tar fart

Att försäljningstakten av byggrätter börjar ta fart igen beror delvis på att byggbolag som är på hugget och har resurser nu kan ta sig tid att göra mer noggranna marknadsanalyser. Vilket utifrån marknadsläget skapar bra möjligheter till att göra goda affärer.

Även avsluten på bostadsmarknaden visar på att förtroendet för marknaden finns där. De psykologiska faktorerna har tidigare haft en stor påverkan men nu när marknaden har normaliserats känner sig fler byggbolag trygga med att köpa byggrätter för att långsiktigt skapa mer målgruppsanpassade bostäder. Det kan täppa till det bostadsunderskott som vi fortsatt ser existerar inom vissa delmarknader. Eftersom många har varit avvaktande under slutet av 2017 så finns det ett stort och varierat urval av byggrätter att tillgå. Den som gör en ordentlig marknadsanalys har goda möjligheter att hitta någonting som passar.

Tid för analys

Då prisfallet på bostadsmarknaden verkar ha stannat av för den här gången märker vi att fler åter vill köpa byggrätter, särskilt i attraktiva områden. Flera känner sig trygga i att prisbilden har normaliserats, vilket gör att köpare och säljare nu kan möta varandra på en marknad där det ges rimlig tid till välgrundade analyser för alla parter. I backspegeln kan vi se att analyserna på den tidigare starkt uppåtgående marknad i många fall har varit för tunna. Det krävs nu att branschen gör sin hemläxa och framöver utför välgrundade målgruppsanalyser och analys av mikrolägena innan eventuellt köp.

Att tänka på

Vi ser att det finns flera åtgärder som branschen just nu väljer att överväga för att hantera den nya marknadssituationen vi har i dag.

Förändringar av upplåtelseform, se över priser och avgifter, alternativ till bospar.

Garantier och försäkringslösningar för de som köper nyproduktion.

Fler nyproduktionsprojekt för människor med ”normala” inkomster.

Ytterligare kostnads- och yteffektiva lägenheter i attraktiva områden.

Flera av dessa åtgärder kan sannolikt ge ytterligare stabilisering i marknaden vilket också leder till ett minskat utbud och en jämnvikt på marknaden.

Därför tror vi på fortsatt bra affärstakter och en nyktrare marknad under 2018!