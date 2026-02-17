FV-Expert: Digitalisering

AI kräver ett nytt sätt att tänka

I samarbete med Machines Like Me

Vi har nu tekniken för att automatisera nästan allt en människa gör framför en dator – så länge det finns tillgång till data. Det som tidigare krävde timmar av manuellt arbete kan i dag utföras av AI-agenter på sekunder.

Ändå pratar många om att skriva en AI-strategi.

Det behövs inte.

Det som behövs är en företagsstrategi för vad människor faktiskt ska ägna sin tid åt.

Det största hotet mot tillväxt i svenska bolag är bristen på kompetent arbetskraft. Vi är dessutom en krympande och åldrande befolkning. Det betyder att vi måste skapa tillväxt med de människor vi redan har.

I dag lägger många kvalificerade medarbetare en betydande del av sin arbetsvecka på repetitiv administration: att flytta information mellan system, dubbelkolla, uppdatera, sammanställa och följa processer som finns för att systemen inte pratar med varandra.

Det är inte värdeskapande.

Det skapar hög arbetsbelastning, onödig stress och i många fall övertidsarbete. Högt kvalificerade människor ägnar sin kompetens åt att hålla ihop system, istället för att utveckla affären.

Och nästa steg är inte att göra människor lite snabbare.

Nästa steg är att ta bort den typen av arbete helt.

AI-agenter är digitala medarbetare. De kan följa regler, hantera flöden och arbeta i bakgrunden dygnet runt. När flera agenter samarbetar kan hela processer automatiseras från A till Ö.

Det handlar inte om att bygga ännu ett tekniskt prestigeprojekt. Om människor inte får mindre att göra, då har vi inte byggt ett business case – då har vi byggt teknik.

De bästa AI-satsningarna börjar inte med modellen. De börjar med frågan: var lägger vi mänsklig tid som inte skapar värde?

När AI tar bort det arbetet händer två saker samtidigt: bolaget kan växa med samma organisation – och arbetsmiljön blir bättre.

AI är inte en framtidsvision. Det är en nödvändig väg framåt.

Det strategiska beslutet är hur ni frigör mänsklig kapacitet för tillväxt – och för ett mer hållbart arbetsliv.

Text Caroline Ortmark VD, Machines Like Me

https://machineslikeme.com/

