Dubbla utmaningar

Beslutsam. Han är röd. Och han är rödblå. När det kommer till populärvetenskaplig personlighetstyp och fotbollssupporterskap, vill säga. Han är också en ledare som för till­fället sitter på dubbla vd-stolar – basandes över 38 000 bostäder. FV träffar Per Ekelund mitt i karriärens mest hektiska läge.

Per Ekelund Född:

1971 i Helsingborg. Bor:

Utanför Helsingborg. Utbildning:

4-årigt gymnasium, byggteknisk linje. Aktuell:

Vd för både Hembla och Victoria Park. Om branschen:

”En fantastisk bransch där det ges möjlig­heter att påverka människors liv och vardag. Både genom stadsutveckling och genom socialt arbete.” Karriären i korthet

1994: Anställs vid Akelius.

2001: Blir area manager på Trelleborg.

2004: Åter hos Akelius.

2006: Utses till regionchef på Akelius och får ansvar för 10 500 lägenheter.

2013: Blir fastighetschef hos Victoria Park lagom till bolagets hyresrättssatsning.

2018: Utses till vd för Victoria Park.

2020: Blir vd även för systerbolaget Hembla.

Han skrattar gott när Fastighetsvärlden ger honom det smått absurda exemplet: Det skulle ta honom över 100 år att sova en natt i varje lägenhet som bostadsbolagen Victoria Park respektive Hembla äger. Det vill säga de bolag han nu är vd för, även om det i skrivande stund är ett ”tf” före titeln hos Hembla.

De 38 000 lägenheterna som bestånden summerar till kommer att bli fler under kommande år, utlovar Per Ekelund. Ovanför honom hovrar nämligen den hungriga tyska jätten Vonovia som under 2018 och 2019 köpt upp båda bolagen. Men något hopslag och bildande av ”Vonovia Scandinavia” tror han inte på, när vi träffar honom vid Victoria Parks lokalkontor i Tensta.

Tonen och hållningen känns igen från de som är vana att leda andra. Han är rak när han tar till orda.

– Något sådant finns inte på agendan just nu. Det är solklart. Sedan kan saker förändras. Vad som händer längre fram är svårt att säga, men att vi ska vinna synergier är självklart, säger han på distinkt skånska.

Den tron kommer bland annat från hur Vonovia har agerat när de köpt in sig på andra marknader, bland annat i Österrike.

– Där har de låtit bolagen leva kvar med sina egna namn och varumärken. Vonovia är mer intresserade av det affärsmässiga än egot, förklarar Per Ekelund.

Affären i fokus är något som han själv kan skriva under på. Han återkommer flera gånger under samtalet till affären som drivkraft. När Victoria Park renoverar och utvecklar miljonprogrammen på Rosengård i Malmö är det inte välgörenhet, det är affärer. Samtidigt finns en mänsklig aspekt, och en verklig vilja till ett bättre samhälle.

– Man måste jobba med människorna, det räcker inte att måla fasader och trapphus.

Han reagerar med tydlig glädje och stolthet när en lokal medarbetare i Tensta berättar för oss hur mycket bättre det har blivit i området sedan hon började för sex år sedan och om den utökade samverkan med det sociala och polisen.

Men att verka i områden med hög arbetslöshet och stora sociala utmaningar är inte bara samverkan och mjuka värden. Stundtals har man satt hårt mot hårt.

Under vår promenad runt bolagets bestånd i Tensta, klassiska miljonprogram, förevisar Per Ekelund ett system i ett av husens bilgarage, där en signal som påminner om tinnitus ska hålla ungdomar borta från att hänga och göra dåligheter. En metod som möjligen för tankarna till mindre demokratiska delar av världen, men samtidigt ett relativt humant sätt att skapa trygghet där den tidigare inte funnits.

En knapp timmes bilfärd från Malmö, den stad som Victoria Park fortfarande förknippas med trots att det endast är bolagets tredje största stad i portföljen, växte Per Ekelund upp. Helsingborg är hans hem. Än i dag är det huvudbasen, med stadens stolthet Helsingborgs IF:s hemmamatcher på Olympia som en given fast plats i tillvaron, även om han den senaste tiden tillbringat stora delar av sin vakna tid i Stockholm.

I januari blev han vd för Stockholmsbaserade Hembla, och sedan dess har det varit fullt i den ekelundska filofaxen.

– Man får diamantkort på SAS, konstaterar han krasst.

– Men det går! Jag inleder generellt sett veckorna i Stockholm, och så är jag där antingen två eller tre dagar. Det som gör det tufft och utmanande är att både Victoria Park och Hembla just nu saknar en förvaltningschef. Så på sätt och vis har jag fyra roller nu. Det är naturligtvis inte hållbart i längden, men å andra sidan ett väldigt bra sätt att komma in i verksamheten och förstå, så att man inte surfar ovanpå. För det vill jag absolut inte.

Torsdag och fredag spenderas allt som oftast hos Victoria Park i Malmö, även om det sällan blir precis som han tänkt sig. Den aktuella veckan har flygningarna mellan Skåne och Stockholm varit fler än två.

Han är likt alla som länge varit på ledande positioner i fastighetsbranschen van att arbeta mycket och hårt. Trots det faktumet är det ett kraftfullt adverb som kommer till honom när han ombeds beskriva dagsläget.

”Givetvis är det extremt just nu. Märkligt vore annars när jag har tre, eller fyra, tjänster”

– Givetvis extremt just nu. Märkligt vore annars när jag har tre, eller fyra, tjänster. Men det kommer att bli bättre, och nu har vi faktiskt skrivit avtal med en person som ska bli förvaltningschef för Hembla. Till sommaren kommer saker vara på plats, och jag har redan börjat kunna lyfta blicken lite, vilket båda bolagen behöver.

Familjesituationen fungerar väl, trots den enorma arbetsbördan.

– Jag har det ganska bra på den fronten med en förstående fru och vuxna barn. Pappa behöver inte hjälpa till med läxorna.

Per Ekelund spelade en viktig roll i Victoria Parks expansion under sina första fem år hos bolaget.

Det berättade Victoria Park stolt 2018 då de i ett pressmeddelande annonserade att Per Ekelund var bolagets nya vd. Expansionen som bland annat skedde på Rosengård i Malmö var inte problemfri. Julafton 2014 skedde något omskakande för Victoria Park. Mitt under Kalle Anka sprängdes det vid bolagets lokalkontor. Sprängningen var kulmen på en orolig tid kopplat till vräkningar i området.

– Det var ingen rolig tid. Samtidigt stärkte det gänget som jobbade där ute, säger Per Ekelund.

Det är i förvaltningen han har sin grund, en grund som lades redan när han som en relativt ung vuxen hamnade hos Akelius. Ett företag med en stark ledare i form av Roger Akelius.

– Han var aldrig min chef i direkt mening, men Rogers ande svävade givetvis över det företaget. Har man någon form av ledande position på Akelius måste man anpassa sig till vad Roger står för och vad Roger vill, så är det. Korta beslutsvägar när han var inblandad, ja. Men också en tydlig väg med tydliga käpphästar. Till exempel väldigt noggrann med hur saker skrivs. Språket! Med förvaltningen var det inte riktigt samma sak.

Lärdomarna från den tiden handlar just om denna Roger Akelius käpphäst.

– Det där med språket och noggrannheten. Ta ett pressmeddelande till exempel. Det du inte fångar i rubrik eller ingress – det behöver inte vara med överhuvudtaget.

Hos Akelius hamnade Per Ekelund via tekniskt gymnasium, jobb på faderns arbete på NCC och en period på ett lokalt fastighetsbolag i Helsingborg. Det hela kan beskrivas som lite av en slump. Samtidigt har han alltid tyckt om sådant man kan ta på, där man kan förändra. Då är fastigheter någonting mycket passande:

– Som en del i det här projektet vi bygger nu får jag vara med och skriva historia, som han lika storslaget som korrekt uttrycker det.

Ett intresse för städer fick han av att åka runt på gokarttävlingar under tonåren. Han var på en ganska hög nivå innan han slutade med motorsporten runt 20-årsåldern. I dag är motorintresset lågt. Nämnda HIF tar upp den tid som finns för fritidsintressen.

På Akelius blev det nästan nio lärorika år innan Victoria Park kallade.

Har du plockats in för att ”victoriaparkifiera” Hembla?

– Ja, det ligger någonting i det men skulle hellre kalla det Vonoviafiera. Hur Victoria Park har arbetat i områdena, med att till exempel anställa människor som faktiskt bor där, har visat sig väldigt framgångsrikt. Där har Hembla en bit kvar. Det var bland annat det jag pratade om inför många av Hemblas anställda i Stockholm häromdagen på ett förvaltningsmöte, förklarar Per Ekelund.

Hur skiljer sig bolagen rent generellt?

– Typen av fastigheter är desamma. Och det är två unga bolag. Det var först 2013 som Victoria

Park började arbeta med hyresrätter. Men när det kommer till det bosociala har Victoria Park, som jag nämnde, jobbat på ett annat sätt. Det tror jag alla i branschen, om de ska arbeta i miljonprograms­områden, behöver bli bra på. Områdena sköter inte sig själva.

Ledarstilen beskriver han som ”röd”. Men inte i någon politisk mening. Han hänvisar med en blandning av skämt och allvar till ”Omgiven av idioter”. Den populärvetenskapliga kommunikationshandboken skriven av Thomas Erikson som kategoriserar människor enligt fyra färgbaserade kategorier. Där omskrivs den röda personen som en dominerande och driven problemlösare som är uppgiftsorienterad och har bråttom att genomföra saker. Allt sker effektivt och i en hejdundrans fart.

– Jag är rak och ger stort ansvar till dem jag arbetar med. Sedan kan jag tänka mig att om man är så rak som jag är, så kan det första intrycket bli att jag är kantig. Men lär man känna mig så inser man att det inte handlar om det, utan om att jag vill hitta lösningar hela tiden.

Den röda stilen med sin hejdundrande fart passar en person med Ekelunds livssituation. Eller är det stilen som skapat situationen? Nåväl. Intervjun slutar med att han jäktar mot en plats han spenderar mer tid på än de flesta av oss – Arlanda.