Visitismen är Sveriges framtid

Jan Wifstrand, Krönikör Är sedan våren 2016 krönikör för Fastighetsvärlden. Wifstrand har varit chefredaktör på Sydsvenskan och DN. Nu är han VD för nyhetsbyrån Rapidus. Han har även ett flertal gånger varit moderator vid FV:s seminarier.

Den kallas besöksindustrin. Visst är det en tämligen mesig beteckning på framtidsbranschen nummer ett?

Från bondesamhället gick vi till industrialismen till tjänstesamhället till digitaliseringen till … vadå? Vi är i pausläge. Snart inleds … låt oss kalla den visitismen. Den nya industrialismen. En trendspanare kan inte sälja sina rapporter eller scen­shower med budskapet att snart återgår allt till det gamla. Det blir ju inte tillräckligt hett, typ, liksom, va? Alltså pumpas det ut diverse spaningar om att affärsresesvängen, restauranger och hotell kan räkna med att inget blir som förr. Men det är just precis vad det blir. Och mer därtill.

”I Tegnells Sverige tjänar Netflix och Byggmax de största pengarna”

Jag har daglig kontakt med både stora och små företag. Jag frågar alla om hur de ser på pandemin, livet just nu och efter detta. Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de frekventa sociala kontakterna och saknar kontorsgemenskapen, om det är en sådan de är vana vid. Folk har tråkigt, helt enkelt. Det uppdämda behovet av möten, resor, middagar, kongresser (fysiska alltså), after work och allt vad det kallas är gränslöst. I Tegnells Sverige tjänar Netflix och Byggmax de största pengarna. Post-Tegnell exploderar den sargade besöksindustrin.

You ain’t seen nothin’ yet! Vi kommer steg för steg att fatta, till sist även regeringen, att besöksindustrin är en motor för Sverige som är hundrafalt viktigare än Spotify eller Evolution Gaming. Grattis till framgången för dem, men det är inte där de nya jobben skapas. Hotelloperatörer, hotellfastighetsägare, restauratörer, turistanläggningar, flygbolag och alla andra i denna utsatta bransch som nu går på fälgarna – kan ni bara hålla ut eller hitta en smart väg att starta om blir expansionen enorm inom två år. Från 15 till 115 procents beläggning.

Jag är bosatt i Mörrum. Nyligen släpptes säsongens långtidskort för sportfiskarna. De tog slut omedelbart. Just sayin’.

Visitismen må vara pandemins förlorare.

Visitismen är framtidens största vinnare.