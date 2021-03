Största uthyrningarna lager/industri 2021

8. Logicenters hyr ut till First Class Brands of Sweden i Staffanstorp Yta, kvm: 5.000 U: CBRE Ett av Sveriges snabbast växande företag inom hälsoprodukter, First Class Brands of Sweden, tecknar avtal med Logicenters om att flytta in i NREP-bolagets kommande anläggning i Staffanstorp, Skåne. Läs mer »