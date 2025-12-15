Lista: Största uthyrningarna av kontor 2025

FV listar de största uthyrningarna av kontor som rapporterats under 2025, inklusive rådgivare.
Topplista
Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025
Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Topplista
Lista: Största affärerna 2025
Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2025.
Topplista
21 dyraste kontorsstäderna
Bilden av den europeiska kontorsmarknaden är splittrad, men i topp återfinns tre stora affärshuvudstäder.
Topplista
17 Största hotellägarna
Domineras av specialiserade bolag. Vd för förstaplatsen: ”Vår affärsmodell är testad i vått och torrt”.
Topplista
Topplista: Största affärerna 2024
Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2024.
Topplista
Största uthyrningarna av kontor 2024
Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.
Topplista
Lista: 20 laddade bolag
Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter, men byggtakten varierar mellan bolagen vilket ger omkastningar på listan.
Topplista
Klart: Koras till Mäktigast 2024 – ny vinnare
Resultatet av den stora branschomröstningen är klart. Läs hela listan, från plats ett till 50.