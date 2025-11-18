50 Mäktigaste 2025

För 20:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast.
Nya placeringar presenteras varje vardag klockan 11.11 – som nedräkning till förstaplatsen.
Aktuell: Fanns med i spekulationerna om vem som skulle bli ny vd för Fabege. Nyligen överlåtit 66.000 kvm lokaler till Saab efter jättekontraktet i Solna strand. Är sannolikt med och försöker locka Ericsson till Solna. Har demolerat kontorshus i Arenastaden och redo att bygga nytt. Vill förvandla Flemingsberg till samma succé som Arenastaden. Även stora projektplaner i Hammarby sjöstad och Solna Business.
Historia: Chef affärsutveckling på Fabege sedan sommaren 2021 när han tog över merparten av det ansvar som ”legenden” Klaus Hansen Vikström haft. Tidigare var han partner på Cushman & Wakefield där han var uthyrningsansvarig. Har även en lång bakgrund vid Humlegården.
Kuriosa: Har byggt ett utegym i trädgården och har som morgonrutin att köra hundra armhävningar. Gillar hårdrock och sportevent – och syns ibland på Strawberry Arena och andra arenor. Sitter i styrelsen för Birger Bostad.
Tre senaste åren: 37–36–48
Aktuell: Bolaget har ett av de mest klustrade bestånden i Stockholms city. Bolaget spelar nästan Monopol längs den östra delen av Kungsgatan och har gjort ett flertal förvärv där under de senaste åren. Får en utmaning framöver att fylla upp efter Socialstyrelsen på Kungsholmen.
Historia: Sedan hösten 2020 vd för Axfast som kontrolleras av Antonia Ax:son Johnson med familj. Jobbade tolv år på Niam, senast som ansvarig för investeringar. Dessförinnan arbetade han åtta år på Skanska, bland annat med fastighetsutveckling.
Kuriosa: Styrelseledamot Solkompaniet. Ordförande i sin bostadsförening. Jobbade en del i Polen när han var på Skanska. Har en av världens absolut bästa restauranger som hyresgäst, Franzén, mitt emellan Vetekatten och Sko-Uno.
Tre senaste åren: 36–49-X
Aktuell: Sedan i början av 2020 vd vid Riksbyggen. Planen var att ytterligare öka tempot i nyproduktionen, vilket nu omkullkastats. Bolaget tillhör dock de som byggstartat flera projekt under de senaste två åren. Bolaget är ett av få med en öppen röst mot politikerna. Verkar prenumerera på plats 43 på M50-listan – hamnar där för tredje året i rad.
Historia: Lång bakgrund inom SVT, från praktikant till toppchef. Efter åtta år i företagets ledning blev hon 2011 vd för utbildningsföretaget Hyper Island. 2016 blev hon vd vid Tengbom.
Kuriosa: MBA vid handelshögskolan. Skapat SVT-program som REA och Feber. Var 2014 het kandidat till att bli vd vid SVT. Född i Trosa. Gillar att vandra.
Tre senaste åren: 43–43–41
Aktuell: Lite överraskande genomfört flera försäljningar, men bolaget är även redo att köpa. Har ett stort fokus på renoveringar när nyproduktionen har gått ner. Bolaget som ägs av AP4 och AMF.
Historia: Började på JM 1992 och slutade där 2010 efter att bland annat varit regionchef Stockholm. 2012 lämnade hon Skanska för nya Besqab som hon var med att ta till börsen. Tillträdde vd-stolen vid Rikshem i maj 2020.
Kuriosa: Har en mäklarutbildning. Kallar sig själv ”bostadsnörd”. Sprungit Lidingöloppet.
Tre senaste åren: 48–40–36
Aktuell: Hon har nu lett tungt investerande Specialfastigheter sedan hösten 2023. Bolaget har beslutade investeringar om 33 miljarder kronor och med de planer på ytterligare anstalter som signalerats politiskt, kan investeringsportföljen växa ytterligare. Samtidigt har bolaget tecknat överlåtelseavtal med Fortifikationsverket som innebär att innehavet lättar med nära 10 miljarder.
Historia: Har främst fått sin skolning i Skanska där hon under 24 år arbetade inom flera olika verksamheter och var på slutet vice vd i Skanska Sverige. Därefter hade hon ett kort mellanspel som affärsenhetschef för Bonava Sverige. Därifrån rekryterades hon till Specialfastigheter.
Kuriosa: Uppväxt i Flen. Bor i Sigtuna, i egenritad villa. Har sprungit flera maratonlopp och även längre lopp. Det längsta är Ultravasan 90 med nio mils löpning.
Tre senaste åren: 45–XX–XX
Aktuell: Håller ett ganska högt transaktionstempo. Breddat segmentet till att numera även innehålla både bostads- och kontorsfastigheter i Uppsala samt bostadsfastigheter i Stockholm. Tvingas framöver kämpa med att hyra ut efter PwC som lämnar stora ytor i Bonnierhuset, och jobbar även vidare med projekten i Värtahamnen. Håller sannolikt tummarna för bättre infrastruktur till det sistnämnda området, i form av spårväg och östlig förbindelse.
Historia: Snart en av de verkliga ”långsittarna”. Vd för Bonnier Fastigheter sedan 2007. Har tidigare arbetat vid Klövern, Fabege och Skanska.
Kuriosa: Bördig från Mora. Förfäderna jagade Gustav Vasa i spåret. Hermansson åker själv ofta Vasaloppet och stafettvasan. Som ung var han framgångsrik inom friidrott, löpning medeldistans. Spelar tennis.
Tre senaste åren: 44–39–44–50
Aktuell: Sedan oktober 2025 delad vd vid Areim, tillsammans med Therese Rattik. Gillar transaktioner. Köper inom flera segment, men har även några fastigheter som länge väntat på försäljning.
Historia: Arbetat på Areim sedan 2018. Tidigare jobbade hon på Castellum där hon var CIO. Dessförinnan har hon arbetet på rådgivningssidan, på Tenzing, JLL och Newsec.
Kuriosa: Född i jämtländska Föllinge, sju mil nordväst om Östersund. Bott och jobbat i London. Var en rackare på att plantera skog när hon var tonåringen, ibland 2.000 plantor på en dag – jobbade på ackord. Sysslade även med orientering där hon vunnit O-ringen i sin klass.
Tre senaste åren: XX–XX–XX
Aktuell: Är sedan tre år tillbaka vd för Kåpan Fastigheter. En roll som hon axlade efter att först ha varit anställd hos Kåpans JV-partner SBB när de gemensamt ägde Svenska Myndighetsbyggnader (det som numera är Kåpan Fastigheter). Bolaget har fastigheter värda 14 miljarder. Det är främst fastigheter ämnade för samhällsviktiga verksamheter med särskilda säkerhetskrav.
Historia: Hon har haft ett tiotal anställningar efter att hon pluggat klart Bygg- och fastighetsteknik på KTH för dryga 20 år sedan. Företag hon arbetat på är bland andra Jernhusen, Alecta, Newsec, Vectura och Specialfastigheter.
Kuriosa: Gymmet där hon tränade gick i konkurs. För att hjälpa till så att tränarna i stället kunde starta eget gick hon in som medinvesterare i deras nya gym. Därmed säkrade hon även framtida träningspass med tränare hon trivdes med.
Tre senaste åren: XX–XX–XX
Aktuell: Slog vid förra årsskiftet till och köpte kontorshuset Bylingen 1 på Södermalm. Har även gjort flera affärer i Köpenhamn den senaste tiden. Annars har satsningen på fastigheter med lågprishandel, Prisma Properties, funnits i fokus. Alma har fastighetsinvesteringar via andra bolag i andra nordiska länder och segment. Flyttar snart kontoret till Afa:s projekt vid Stureplan där bolaget intar de två översta våningarna.
Historia: Började hos Leimdörfer 1995 (nuvarande Nordanö). Fick sedan ansvaret att bygga upp avknoppningen Sveafastigheter några år in på 2000-talet och ledde den verksamheten i omkring tio år. Startade sedan Alma Property Partners 2014 och så här långt har man lanserat tre fonder. Är även styrelseledamot i Atrium Ljungberg samt NCC.
Kuriosa: Har tillsammans med sin fru Clara en hästgård utanför Stockholm. Han trivs utmärkt med det och gillar skarpt deras minihästar och miniåsnor, som även blivit traktens favoriter.
Tre senaste åren: 42–45–X
Aktuell: Är i slutskedet av att uppföra en ny byggnad bakom NK, efter det tidigare Passagenhuset. Där blir Swedbank och DLA Piper hyresgäster, den sistnämnda på en hyra som troligen tillhör Stockholms högsta. Butikslokalerna återstår att fylla upp. Laddar nu för nästa projekt, fastigheten Putten 15, längs Sveavägen. Händer det något på transaktionsfronten?
Historia: Jobbat på Pembroke sedan 2016 och blev Nordenchef 2020. Tidigare jobbat vid AXA och dessförinnan vid Savills i London.
Kuriosa: Född i Bromma. När hon i London besökte en mäklarfirma för att köpa en bostad gick hon därifrån med både bostad och ett nytt jobb.
Tre senaste åren: 40–38–43