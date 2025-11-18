50 Mäktigaste 2025

Aktuell: Fanns med i spekulationerna om vem som skulle bli ny vd för Fabege. Nyligen överlåtit 66.000 kvm lokaler till Saab efter jättekontraktet i Solna strand. Är sannolikt med och försöker locka Ericsson till Solna. Har demolerat kontorshus i Arenastaden och redo att bygga nytt. Vill förvandla Flemingsberg till samma succé som Arenastaden. Även stora projektplaner i Hammarby sjöstad och Solna Business.

Historia: Chef affärsutveckling på Fabege sedan sommaren 2021 när han tog över merparten av det ansvar som ”legenden” Klaus Hansen Vikström haft. Tidigare var han partner på Cushman & Wakefield där han var uthyrningsansvarig. Har även en lång bakgrund vid Humlegården.

Kuriosa: Har byggt ett utegym i trädgården och har som morgonrutin att köra hundra armhävningar. Gillar hårdrock och sportevent – och syns ibland på Strawberry Arena och andra arenor. Sitter i styrelsen för Birger Bostad.

Tre senaste åren: 37–36–48