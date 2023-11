50 Mäktigaste 2023

Historia: Anställd vid Balder sedan 2005. Mötte Erik Selin när han drev ett kafé nära Balders kontor där Selin var kund.

Aktuell: Vice vd vid Balder. Står på många sätt bakom en av fastighetsbranschens största framgångssagor. Sköter det mesta, utan transaktioner och finans. Utsågs 2013 till Göteborgs Finansprofil tillsammans med Erik Selin där de kallades ”ett oslagbart team”. Ny på listan 2017.

Kuriosa: Har en bakgrund som komiker, under namnet Mustafa. En omskriven sådan under tiden han jobbade som fastighetsförvaltare. Haft egen show i SVT. Är via Chirp AB ägare i First North-listade Cybaero som tillverkar obemannade helikoptrar. Uppväxt i Iran och kom till Sverige 1987, hamnade i värmländska Storfors.

Tre senaste åren: 42–33–41