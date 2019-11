23 dyraste städerna i Europa

Listan över de dyraste kontorsstäderna i Europa toppas som väntat av London. Där har hyrorna dessutom fortsatt att öka under det första halvåret 2019 samtidigt som vakansgraden gått ner för att nå den lägsta nivån sedan 2016. Osäkerheten kring brexit märks uteslutande på investeringssidan där volymen gått ner. Den ekonomiska tillväxten i Europa väntas bromsa in under 2019 vilket leder till något lägre efterfrågetillväxt.

Marknaderna i Spanien, Portugal och Irland, som tog stryk under finanskrisen, fortsätter att återhämta sig både vad gäller efterfråga n och hyror medan utvecklingen i östra Europa och Italien släper efter. En stor andel äldre fastigheter som står inför ombyggnad drar upp vakansgraden i Helsingfors

Data till sammanställningen har hämtats från CBRE rapporter från respektive land avseende första kvartalet 2019, förutom Zürich, Genève och Amsterdam där underlaget hämtats från Knight Frank. För att kalkylera hyresnivåerna har den genomsnittliga valutakursen under första kvartalet 2019 använts.

Stad 1. London (West end) Topphyra kr/kvm/år: 13.654

Genomsnittlig vakansgrad: 4,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,75%. 2. Paris Topphyra kr/kvm/år: 8.769 Genomsnittlig vakansgrad: 5,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,25%. 3.Stockholm Topphyra kr/kvm/år:7.800 Genomsnittlig vakansgrad: 4%. Direktavkastning, bästa läge: 3,5%. 4. Genève Topphyra kr/kvm/år: 7.786 Genomsnittlig vakansgrad: 5,2%. Direktavkastning, bästa läge: 2,9%. 5. Moskva Topphyra kr/kvm/år: 7.338 Genomsnittlig vakansgrad: 11,4%. Dir. avkastning, bästa läge: 9,25%. 6. Dublin Topphyra kr/kvm/år: 7.260 Genomsnittlig vakansgrad: 5,4%. Direktavkastning, bästa läge: 4,0%. 7. Zürich Topphyra kr/kvm/år: 6.870 Genomsnittlig vakansgrad: 3,6%. Direktavkastning, bästa läge: 3,6%. 8. Luxemburg Topphyra kr/kvm/år: 6.226 Genomsnittlig vakansgrad: 3,7%. Direktavkastning, bästa läge: 4,0%. 9. Milano Topphyra kr/kvm/år: 6.019 Genomsnittlig vakansgrad: 11,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,4%. 10. Oslo Topphyra kr/kvm/år: 5.772 Genomsnittlig vakansgrad: 5,6%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,5%. 11. Frankfurt Topphyra kr/kvm/år: 5.230 Genomsnittlig vakansgrad: 7,5%. Direktavkastning, bästa läge: 3,1%. 12. Amsterdam Topphyra kr/kvm/år: 5.189 Genomsnittlig vakansgrad: 9,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,6%. 13. Helsingfors Topphyra kr/kvm/år: 4.981 Genomsnittlig vakansgrad: 13,0%. Direktavkastning, bästa läge: 3,4%. 14. Rom Topphyra kr/kvm/år: 4.359 Genomsnittlig vakansgrad: 12,8%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,75%. 15. Berlin Topphyra kr/kvm/år: 4.296 Genomsnittlig vakansgrad: 1,6%. Direktavkastning, bästa läge: 3,1%. 16. Madrid Topphyra kr/kvm/år: 4.203 Genomsnittlig vakansgrad: 10,3%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,75%. 17. Bryssel Topphyra kr/kvm/år: 3.269 Genomsnittlig vakansgrad: 7,8%. Direktavkastning, bästa läge: 4,25%. 18. Wien Topphyra kr/kvm/år: 3.176 Genomsnittlig vakansgrad: 5,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,0%. 19. Barcelona Topphyra kr/kvm/år: 3.176 Genomsnittlig vakansgrad: 8,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,8%. 20. Warszawa Topphyra kr/kvm/år: 2.989

Genomsnittlig vakansgrad: 8,5%. Direktavkastning, bästa läge: 4,5%. 21. Lissabon Topphyra kr/kvm/år: 2.864 Genomsnittlig vakansgrad: 6,0%. Dir. avkastning, bästa läge: 4,25%. 22. Prag Topphyra kr/kvm/år: 2.802 Genomsnittlig vakansgrad: 4,3%. Direktavkastning, bästa läge: 4,5%. 23. Köpenhamn Topphyra kr/kvm/år: 2.652 Genomsnittlig vakansgrad: 6,0%. Direktavkastning, bästa läge: 3,7%.