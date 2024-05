Så ska AL:s Mälarterassen knyta ihop Slussen

Projekt

Mälarterrassen Läge

Slussbron Fastighetsbeteckning

Södre Torn 1 Total yta (BTA)

7077 kvm Arktitekt

Foster + Partner

Elinder Sten Byggherre

Atrium Ljungberg Färdigställande/inflytt

2025–2026 Projektkostnad

430 miljoner Historia

Slussen har byggts om i flera perioder. På platsen låg senast Kolingsborg, byggt 1953–1954.

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2024)

Mälarterassen och Mälartrappan blir den sista etappen runt den centrala delen av Slussen att öppna för allmänheten. Den 6 juni 2024 öppnar nämligen Vattentorget och den andra halvan av Munkbrokajen samt de tidigare stängda delarna av Guldbron.

Men just nu är Slussen fortfarande en byggarbetsplats, men under ytan och bakom planken växer Stockholms nygamla landmärke fram. I mitten av december 2023 godkände också kommunfullmäktige detaljplanen för Mälarterrassen, Atrium Ljungbergs projekt mitt i nya Slussen. Men resan hit har varit långt ifrån problemfri.

Tidigare versioner innehöll bland annat tre stora glashus som fick kritik för att skymma sikten. En senare omarbetad version gjorde det också möjligt att promenera på det sluttande taket av en av terrasserna.

Även trappan fick kritik för att vara för ”monumental” och vänd från solen. Den mer eller mindre slutgiltiga gestaltningen bestämdes 2018 efter att Atrium Ljungberg fick markanvisningen för platsen, och nu kommer det här att stå två lägre huskroppar på tre våningsplan och en omarbetad trappa. Tillgänglighet kommer också att finnas i den västra byggnaden med en intern rulltrappa och hissar.

Den tidigare fasaden i glas har också bytts ut mot en stenfasad som vetter mot Gamla stan som även kommer att kläs med klätterväxter, samtidigt som taken på de två huskropparna kommer att ha sedumtak med ett stort antal växter.

Komplext projekt

Problem har så klart uppstått i det mycket komplexa Slussenbygget, inte minst med grundläggningen, men de ska nu vara lösta.

– Vi har det vanliga problemet i innerstan där man inte har några överytor någonstans, men också att mycket ska samsas på små ytor. Sen finns det en hel del utmaningar med hus som ligger i terrassering, säger Marcus Lindh, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Eftersom höjdskillnaden för platsen är hela 12 meter så har det funnits utmaningar med att få till tre våningar på en liten yta samtidigt som framkomligheten för vad som kan bli en av Stockholms mest trafikerade platser ska garanteras.

Det som nu byggs upp blir femte versionen av Slussen sedan drottning Kristinas sluss uppfördes 1642. Varje version av Slussen har varit ett barn av sin tid. Den första Slussen byggdes med sjöfart i åtanke och den senaste versionen, Karl Johanslussen var till för biltrafik.

Den förvandlingen kan sägas ha påbörjats redan innan rivningen då byggnaden Kolingsborg, där Mälarterrassen nu delvis ligger, först användes av Stockholms Hamnar men slutade som nattklubb. Nu är det restauranger som ska inrymmas här i stället.

Historisk förändring

Totalt kommer fastigheten att bestå av sex olika lokaler som samtliga är tänkta att fungera som restauranger.

Logistiklösningen för att kunna förse restaurangerna med det de behöver kommer att ske via Söder Mälarstrand där transporterna kör in under Södermalm.

– Förut var det trafikfunktioner som gällde men nu är det människans tidsålder och det märks. Vi har pratat om Slussen som Söders affärsmässiga hjärta på kontorssidan ganska länge, men då har det varit i ett sammanhang där man byggt om mycket. Men vi tror att när det här är färdigt kommer det en positionsförflyttning av hur människor upplever Stockholm, säger Marcus Lindh.

Restaurangerna i Mälarterrassen öppnar heller inte i ett vakuum. Nyligen öppnade Svenska brasserier Gondolen och Café Klotet i Katarinahuset, och Stureplansgruppen öppnade för ett år sedan restaurang Freyja i området. Även under guldbron kommer det att tillkomma restauranger. Det finns heller ingen rädsla för överetablering, snarare tvärtom.

– Att de här aktörerna etablerar sig här bekräftar bara hur stark den här platsen är, säger Mattias Roussakoff, leasing manager food and beverages på Atrium Ljungberg.

På intilliggande Södermalmstorg, som ägs av staden, är det fortfarande oklart vad som ska ske. Preliminärt förväntas det finnas någon slags torghandel här.

Snabb aktivering

Det är Stockholms stad som utför arbetet med grundläggning, stomme, klimatskal, tak, fasad, utvändiga trappor och markläggning och Atrium Ljungberg som står för resten. I oktober i år väntas det färdiga skalet stå färdigt. Totalt får fastigheten en BTA på 7077 kvm, varav 834 BTA är stadens servitut. Stadens bygge av Mälarterrassen påbörjades under oktober 2022.

Projektet förhandlades om under 2023, bland annat på grund av att förhållanden för kommersiella bolag ändrats, vilket innebar mer förmånliga villkor för Atrium Ljungberg. De fick då bland annat fem avgäldsfria år i utbyte mot att de agerar snabbt och ser till att Mälarterrassen aktiveras omgående vid risk om vite. Och redan nästa år ska den första lokalen vara i gång med en restaurang.

– Vi är vana vid att aktivera platser tidigt. Det första som kommer att hända är en ”dag på Slussen” till sommaren då folk kan besöka, och sen öppnar vi mer eftersom. Aktivering med Stockholms stad sker 2025 och då finns det en tydlig avsändare: Mälarterrassen, säger Mattias Roussakoff.

Ingen aktör är ännu klar för att starta verksamhet i lokalerna men 2026 förväntas samtliga lokaler vara färdiga och uthyrda.