Växlar upp i nya lägen

Porträtt

FRAMÅTANDA. Hon tog över vd-stolen på Pandox mitt under pandemin och ledde bolaget genom en tuff tid, både ur ett finansiellt och personligt perspektiv. Men i takt med ett ökat intresse för resor pekar siffrorna åter uppåt, och i fjol gjorde bolaget sitt största förvärv någonsin. Liia Nõu säger sällan säger nej till en utmaning, oavsett om det handlar om jobb eller en semesterresa.

Liia Nõu Född:

År 1965 i Uppsala. Bor:

Centrala Stockholm tillsammans med norfolkterriern Dexter. Utbildning:

Handelshögskolan Stockholm. Aktuell:

Vd för Pandox som 2025 gjorde sitt största förvärv i och med köpet av Dalata. Om branschen:

”Kollegorna i fastighetsbranschen är fortfarande ganska dystra om konjunkturen, men vår nisch inom hotellfastigheter har aldrig gått så bra som nu.” Karriären i korthet 1988:

Controller, American Express 1989:

Treasurer samt finance manager, Kuwait Petroleum 1995:

CFO, Tele2 1997:

CFO, Icon Medialab International 2000:

CFO, Song Networks Holding 2002:

CFO, GE Money Bank Nordic & Baltic 2007:

CFO, Pandox 2021:

Vd, Pandox Styrelseuppdrag:

JM samt MTG

Pandox, vad sjutton är det för bolag?

Det var den första tanke som for genom Liia Nõus huvud när hon för 19 år sedan blev kontaktad av en headhunter.

– Jag hade aldrig hört talas om bolaget. När man pratar om olika hotelloperatörer så tänker gemene man att de äger allt, även fastigheten, men det är oftast inte så. Ju mer jag fick veta om Pandox, desto mer tyckte jag att det var en väldigt spännande bransch. Det är svårt att inte tycka om hotellnäring och resande och den positiva energi det ger, säger hon.

Liia Nõu är uppvuxen i Uppsala, föräldrarna är estniska krigsflyktingar som kom till Sverige som barn 1944. Men att gå i deras naturvetenskapliga fotspår och bli läkare eller lärare var inte aktuellt.

I stället tog sinnet för siffror henne till Handelshögskolan.

– Jag hade ingen direkt utstakad linje, utan jag tänkte mer på vad som kunde vara kul och intressant för mig. Jag är ganska logiskt lagd, så jag har lätt för koncept, matte och processer. Handels var dessutom den svåraste utbildningen att komma in på då, så jag tänkte att ”jag kör och så får jag se vad det blir”.

Det blev starten på en karriär inom ekonomi och affärsverksamhet, först som business controller för American Express, och via Kuwait Petroleum och Tele2 kom hon så småningom till Icon Media Lab. Det här var under åren 1997–99, mitt i it-bubblan och en tid som var både högtflygande och lärorik.

– Vi satt 100 personer i Värtahamnen, bolaget börsnoterades och expanderade. Det var galna värderingar på it-bolag, och som CFO fick jag hålla ordning och se till att det blev någon form av balans. Jag trivs i miljöer där det händer mycket och är full fart framåt. Jag brukar säga att jag varken har beslutsångest eller tålamod.

Vi hoppar fram några år till Pandox och tjänsten som CFO. När Liia Nõu började sin anställning 2007 hade bolaget tre år tidigare köpts ut från börsen – återinträdet kom 2015 – av de norska parterna Eiendomsspar och Sundt och ägde då 46 hotellfas­tigheter, att jämföra med de 18 som fanns med vid starten 1995. I dag har Pandox en market cap på nästan 40 miljarder och äger 193 hotell i 11 länder. Antalet anställda på huvudkontoret har gått från ett 20-tal till runt 50 personer plus långtidskonsulter.

– Då var det i princip ett nordiskt bolag med endast viss verksamhet utanför Norden, i dag har vi 70 procent av våra hotell utanför Sverige, säger Liia Nõu.

Men så småningom skulle mycket komma att förändras och påverka Pandox på flera plan. När pandemin nådde Sverige skapades en stor osäkerhet på marknaden. Som CFO fick Liia Nõu på några få veckor se börskursen falla från 227,60 – all time high – till 50,20 kronor. Beläggningen på samtliga hotellfastigheter gick i runda tal från 70 procent ner till 5 procent. Bolaget har omsättningsbaserade avtal där de delar såväl uppsida som nedsida och risk med hotelloperatörerna, så fokus gick snabbt från att växa till att bevaka att minimihyrorna kom in och att hålla en dialog med operatörerna om vad de tillsammans kunde göra.

– Det är klart att det var en orolig tid, och det gällde att vara fokuserad. Det som gällde på morgonen var inte alltid det som gällde på kvällen. Men tack vare att våra minimihyror var två miljarder per år och motsvarande våra kostnader så visste vi att vi kunde göra rätt för oss så länge vi fick in dem.

Osäkerheten späddes på av att ingen visste hur länge restriktionerna och pandemin skulle pågå.

– Ganska snabbt insåg vi att det var viktigt att hålla hotellen öppna, även om det var med minimal beläggning. Det visade sig senare att det var till de hotell där man höll öppet som kunderna först kom tillbaka när restriktionerna släppte.

Vid sidan om den finansiellt tuffa tiden blev pandemin också väldigt personlig för hela Pandox. Dåvarande vd:n Anders Nissen gick i maj 2021 bort i sviterna av covid-19.

– Anders var ikonisk inom hotellbranschen, han var verkligen ”Mr Pandox”, och det var en jobbig tid för oss alla. Jag hade kommit honom nära, men nu var det bara att kavla upp ärmarna. Vårt sätt att sörja innebar också att vi ville ta revansch och visa att vi skulle klara oss igenom det. Och jag tror att Anders skulle vara stolt över var vi är i dag.

Liia Nõu klev in som tillförordnad vd under Nissens sjukdomstid, och tre månader efter hans bortgång tackade hon ja till vd-posten.

– En vd-roll var aldrig min tanke eller plan, men jag säger sällan nej till utmaningar och det kändes naturligt att ta över. Anders var mer en hotellperson, medan jag fokuserar även på kapitalmarknad, finansiering och strategi. Han älskade alla sina hotell, och han grät nästan om han skulle behöva sälja något. Jag älskar också hotell, men jag ser snarare en försäljning som kapitalallokering eftersom jag älskar det värdeskapande som det innebär.

I dag har aktien återhämtat sig, och Pandox förvärvstakt har de senaste två åren ökat, delvis för att det under covidåren inte genomfördes många transaktioner. Det var stora gap mellan köpare och säljare, och transaktionsmarknaden låg stilla på hotellsidan. År 2024 förvärvade Pandox till ett totalt värde om 4,5 miljarder, och ett av fjolårets omtalade köp var irländska Dalata med 31 ägda hotell samt operativ plattform, där transaktionsvärdet uppgick till 19 miljarder kronor.

– Det är vår absolut största transaktion, och det är en väldigt god affär. Vi hade länge tyckt att Dalata var ett intressant bolag, så när de beslutade att ingå en så kallad strategisk review så resulterade det i vårt första bud i juni förra året, berättar Liia Nõu.

Fastigheterna finns på Irland och i Storbritannien, och det är Scandic som genom långa hyresavtal kommer att driva dem under Dalatas tidigare varumärken Clayton och Maldron.

Räntehöjningar, inflation och ett oroligt världsläge har de senaste åren drabbat fastighetsbranschen. Hotellfastigheter har emellertid klarat sig bättre än andra segment, och för Pandox del tror Liia Nõu att en viktig del är att de omsättningsbaserade hyrorna följer den ökade efterfrågan.

– Vi har i dag 240 baspunkter mellan vår finansieringskostnad och vår värderingsyield, och den har varit ganska konstant över 200 baspunkter i alla tider. Eftersom våra avtal huvudsakligen är omsättningsbaserade, och det till stor del är operatören som tar kostnaderna om inflationen går upp så länge priserna upprätthålls, så har vi ett gott skydd, säger hon och fortsätter:

– Även ränteläget som självklart påverkar vår största kostnadspost tenderar att följa konjunkturen, vilket ger oss en form av naturlig hedge. En stor del av fastighetsbranschen har fasta avtal där kunden betalar samma summa oavsett vad räntan är, i kombination med att bolagen inte har kommit tillbaka helt till kontoren samt att de påverkas av högre byggkostnader.

Dessutom reser folk mer i dag än tidigare, och även för yngre personer är hotellen en självklarhet. Liia Nõu konstaterar att hennes barn i högre grad bor på hotell när de reser jämfört med de tillfällen då hon själv bodde hemma hos kompisar eller till och med i tält. Men så gillar hon också äventyr och skyr inte obekväma strapatser. Hon har bestigit Kilimanjaro och även tagit sig uppför andra berg, som mest 6 200 meter över havet. Nästa äventyr blir att paddla kanot på Zambezifloden, bland flodhästar och krokodiler. Och även om många kanske väljer en annan typ av resmål så ser hon att längtan efter upplevelser har ökat.

– Jag tror att folks vilja att resa, träffas och få upplevelser i stället för materiella ting blev ännu starkare efter pandemin. Och nu finns det också en infrastruktur för att jobba från annan ort, vilket gör att man kan vara borta längre.

Tidigare bodde människor på hotell för att ha någonstans att sova i samband med ett möte eller en konsert. I dag är hotellvistelsen en viktig del av resan och många stannar ofta längre, kanske genom att kombinera en mötesfredag med en nöjeshelg på samma ort. Men det ställer också krav på hotellens utbud. Liia Nõu menar att man behöver situationsanpassa hotellen utifrån kundernas önskemål för att nå så hög beläggning som möjligt alla dagar i veckan.

– Man kan inte vara allt för alla, men det kanske måste finnas någon form av spa eller ett litet gym för att vissa kunder ska vilja vara där på helgen. När man reser privat så kan det vara viktigare vad som finns på hotellet och närheten till restauranger, medan om man reser för ett möte så är konferensfaciliteter kanske viktigare, säger hon.

Merparten av Pandox hotell drivs av operatören, men ungefär 15 procent driver de själva. Samtliga av dessa ligger i utlandet. Någon konkurrens mellan de egna hotellen och de kontrakterade operatörerna ser Liia Nõu dock inte, tvärtom tycker hon att det är viktigt att de själva står för viss drift.

– En stor del av vår affärsmodell bygger på vår kunskap om hotell. Vi köper oftast inte nybyggnationer, utan vi köper där det finns behov av en investering och uppgradering av produkten. Vi skapar värde genom vår egen kunskap och förmåga att till exempel skapa fler rum, göra produktförändringar och därmed få upp omsättningen, säger hon.

I dag har norfolkterriern Dexter fått stanna hemma, men hos Pandox har hundar en så viktig plats att Liia Nõu nästan övertydligt ljudar ”Pandogs” när hon berättar om hundkorgarna på kontoret och hur det vissa dagar finns upp till sju hundar där. I styrelserummet hänger porträtt på bolagets ”corporate dogs” genom tiderna.

– När jag började hade jag två hundar, och jag sa till Anders att jag gärna ville ha med dem på jobbet. Dexter är ofta med på styrelsemöten, möten med investerare och interna möten. Han ligger på stolen till höger om mig men säger inte så mycket. Det får aldrig bli fånigt, men vem blir inte glad av att bli mött av en hund på kontoret?

Hur är hundägaren, styrelseordföranden och storägaren Christian Ringnes att jobba med?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Det är en stor fördel med närvarande fysiska ägare, och det ägarskap som både han och familjen Sundt kom med har varit fantastiskt värdefullt. Jag skulle säga att de är en stor anledning till att Pandox är där vi är i dag. De är professionella och alltid bara ett telefonsamtal bort.

Vilka marknader är viktigast?

– Vi finns i 11 länder på 90 destinationer så vi har en väl diversifierad portfölj. Det gör att även om vi har varit med om tider med terrordåd i Bryssel så påverkar det inte våra hotell i till exempel Luleå eller Stockholm. Vi har en riskbalanserad portfölj, vilket är en viktig del i vår affärsmodell. Det som är viktigt för oss är balansen, att ha internationell, regional och lokal efterfrågan, att det både är fritidsresande och affärsresande. Hela den bredden gör att det blir fler fickor att hämta från, och då blir vi mindre sårbara.

Ni har bara fyra hotell inom tullarna i Stockholm?

– Det är inte så att vi inte vill vara där, men det har ofta varit dyrt att förvärva. På samma sätt har vi tidigare resonerat med London, även om vi förvärvade just tre fastigheter där förra året. Men det handlar om att hitta rätt objekt till rätt pris.

Var vill du köpa nästa hotell?

– För oss som fastighetsägare spelar det nästan ingen roll om vi har ett eller sju hotell i en stad eftersom vi ofta har olika operatörer med olika varumärken. Det handlar mer om att köpa för rätt pris och att det är rätt produkt för rätt marknad. Vi vill köpa där det är optimalt, sett till den avkastning vi får.