Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Fler Porträtt

Porträtt

Dubbla uthyrningssuccéer och stora projekt

Plötsligt står söderkisen Lars Kinneholm i rampljuset. Läs bland annat om spelet bakom rekorduthyrningen i city.
Porträtt

Fullt fokus på säkerhet

När Cecilia Vestin klev upp som vd för Svenska Myndighetsbyggnader hade hon ett halvår på sig att genomföra omvandlingen till nya Kåpan Fastigheter. Tre år senare är bolaget väletablerat inom säkerhetssegmentet och vill fortsätta att växa inom Sverige.
Porträtt

Vill dra nytta av storleken

Att det blev fastighets­branschen var inte oväntat för Mikael Åslund, men det var inte självklart att det skulle bli som högsta chef på JM.
Porträtt

Klev rakt in i hetluften

Castellums vd ville först inte ta uppdraget, men blev till slut den som stod vid rodret när det stormade.
Porträtt

Drivs av att bygga företag

Börsnoteringar är en paradgren för den hästintresserade Bengt Kjell. Nu är han på gång med ett nytt bolag.
Porträtt

Trivs i smått och stort

Han vill vara nära affärerna och blir rastlös när det inte händer något – även på semestern. Läs FV:s porträttintervju med Patrik Kallenvret.
Porträtt

Staden i fokus

Johanna Hult Rentsch är ny vd vid Platzer sedan drygt ett år. Hon brinner för att bygga attraktiva stadsdelar.
Porträtt

Leder ny offensiv

Folksamsgruppens nya fastighetsdirektör Jonas Bjuggren laddar för nya affärer och berättar om sitt ledarskap. Lång intervju ur Fastighetsvärlden nr 5/2024.
Porträtt

Hon rustar Sverige

Maria Bredberg Pettersson är högsta chef hos en av Sveriges största fastighetsägare, Fortifikationsverket, och har hyresgäster som Försvars­makten, Polismyndigheten och FOI.
Porträtt

Ständig förändring

Osentimental. Einar Janson lever inte i det förflutna utan vill hela tiden utveckla verksamheten. Som grundare och vd på Titania söker han möjligheter där andra bara ser problem.
Porträtt

Tydlig framtidstro

Vecturas vd Joel Ambré om att bolaget måste bli större, det nya landmärket och om att bidra till Sveriges konkurrenskraft.
Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.
Porträtt

Långläsning: Frälser med affärer

Hon skulle bli präst. 20 år ­senare är Anna-Carin Telin vd för Outpoint.
Porträtt

Långläsning: Snabb tillväxt med lågpris

Få pratar om att växa inom fastigheter just nu. Men Fredrik Mässing är ett undantag. Nu leder han det nischade Prisma Properties som har en tydlig tillväxtagenda. Läs FV:s personporträtt – ur magasinet.

