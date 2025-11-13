Ratad nisch blev guldgruva
Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.
Plötsligt står söderkisen Lars Kinneholm i rampljuset. Läs bland annat om spelet bakom rekorduthyrningen i city.
När Cecilia Vestin klev upp som vd för Svenska Myndighetsbyggnader hade hon ett halvår på sig att genomföra omvandlingen till nya Kåpan Fastigheter. Tre år senare är bolaget väletablerat inom säkerhetssegmentet och vill fortsätta att växa inom Sverige.
Att det blev fastighetsbranschen var inte oväntat för Mikael Åslund, men det var inte självklart att det skulle bli som högsta chef på JM.
Castellums vd ville först inte ta uppdraget, men blev till slut den som stod vid rodret när det stormade.
Börsnoteringar är en paradgren för den hästintresserade Bengt Kjell. Nu är han på gång med ett nytt bolag.
Han vill vara nära affärerna och blir rastlös när det inte händer något – även på semestern. Läs FV:s porträttintervju med Patrik Kallenvret.
Johanna Hult Rentsch är ny vd vid Platzer sedan drygt ett år. Hon brinner för att bygga attraktiva stadsdelar.
Folksamsgruppens nya fastighetsdirektör Jonas Bjuggren laddar för nya affärer och berättar om sitt ledarskap. Lång intervju ur Fastighetsvärlden nr 5/2024.
Maria Bredberg Pettersson är högsta chef hos en av Sveriges största fastighetsägare, Fortifikationsverket, och har hyresgäster som Försvarsmakten, Polismyndigheten och FOI.
Osentimental. Einar Janson lever inte i det förflutna utan vill hela tiden utveckla verksamheten. Som grundare och vd på Titania söker han möjligheter där andra bara ser problem.
Vecturas vd Joel Ambré om att bolaget måste bli större, det nya landmärket och om att bidra till Sveriges konkurrenskraft.
Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.
Hon skulle bli präst. 20 år senare är Anna-Carin Telin vd för Outpoint.
Få pratar om att växa inom fastigheter just nu. Men Fredrik Mässing är ett undantag. Nu leder han det nischade Prisma Properties som har en tydlig tillväxtagenda. Läs FV:s personporträtt – ur magasinet.