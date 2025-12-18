Krönikor

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha, krönikör

Samir Taha har en bakgrund inom reklam- och produktionsbranschen. Därefter var han en av pionjärerna när det gällde att konvertera kontorshus till bostäder. 2006 var han med och grundade Aros Bostad. Är stor ägare i börsnoterade Besqab – som gått ihop med Aros. Vd och grundare av Gordion Capital. Född i Västerås.

Visa faktaruta

PropTech, är en förkortning av ”property technology”. Det är ett område som fokuserar på att använda olika teknologier och digitalisering för att förbättra och utveckla fastighetsbranschen. Begreppet är brett och omfattar allt från system och plattformar baserade på informationsteknologi och AI för att effektivisera allt från fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsförsäljning till byggteknik och möjligheten att bygga smarta fastigheter och hem.

Den globala PropTech-marknaden är värderad till cirka 45 miljarder USD 2025, och prognosticeras att växa till över 100 miljarder framtill 2030. Investeringar riktas främst mot operationell effektivisering som exempelvis bygg-/förvaltningslösningar, energioptimering, ESG-verktyg, och smarta byggnadsstyrningssystem.

Fastighetsbranschens står för drygt ca 40% av det globala koldioxidavtrycket om man ser till en byggnads totala livscykel från uppförande, drift och rivning. Vill man tackla detta så gäller det för branschen att ta tag i problemet på riktigt. Men framför allt så gäller det att ta tag i detta på ett sätt som är konsekvent över tid, och då måste man få avkastning på sin investering. Rädda världen i all ära, men för att nå riktiga och långsiktiga resultat så handlar det om att också skapa värde och avkastning. Inte syssla med ”greenwashing” och godhetsposering som många av våra politiker, och vars motsvarighet återfinns som innehållslöst snömos i allt för många hållbarhetsrapporter i företagspresentationer och årsredovisningar.

Energieffektivisering minskar kostnaderna för energiförbrukning (styrning av belysning och uppvärmning). Att sänka el- och uppvärmningskostnaderna för en fastighet med 5-10% ger direkt påverkan på NOI, och därmed också på fastighetsvärdet. Att automatisera fastighetsförvaltning (bokföring, fakturering och underhållsrapportering) klirrar också till i kassan. Fastighetsutveckling genom användning av 3D-modellering och augmented reality gör det möjligt för fastighetsutvecklare att visualisera byggnadsprojekt och göra ändringar på tidigt stadium vilket kan minska kostnader för efterföljande ändringar.

Exemplen är många, och det finns ett brett utbud av system, mjukvaror, plattformar och tjänster som möjliggör detta. Men branschen är långsam och konservativ. Detta är förvånande för det finns mycket stora värden att lyfta fram inom fastighetsbeståndet. Här finns det stålar att tjäna!

Mest förvånande är nog ändå att många nya byggnader är utrustade med bra system och har installationer och mjukvaror på plats. Men de är inte alltid inkopplade, eller så saknas mätare, eller så mäter man fel saker. Olika system är inte ihopkopplade eller optimerade. Det är som att det saknas något i processerna mellan de som projekterar en fastighet, de som bygger den och när den senare övergår i förvaltning. Det blir liksom inte klart. Lite slöseri faktiskt. Ungefär som när jag köper ett gymkort för dyra pengar men aldrig använder det …

Här finns möjligheter att tjäna pengar och göra gott samtidigt. Let´s go fastighetsbranschen!

KRÖNIKÖR Samir Taha Vd och grundare Gordion Capital

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Krönikor

Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskjöld tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”
Krönika

Framförhållning – eller panik i slow motion

Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”
Krönika

Vi bygger framtidens hus men konkurrerar med 1900-talets hyror

Ola Serneke ser att två avgörande beslut krävs för det stora ”bostadslyftet”.
Krönika

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Samir Taha frågar sig varför försäkringsbolagen motarbetar den gröna omställningen. ”Vad har försäkringsbolagen för ansvar som institutionella samhällsbärare egentligen?”
Krönika

Varför byggs det för lite av det vi har behov av?

Stig Svedberg undrar om vi verkligen har den bostadsbrist som så ofta påstås råda?
Krönika

Fastighetsvärderare – en skojarbransch?

Det pekas finger och frågor ställs om värderarkåren egentligen är en skojarbransch. Eller är det till och med så illa att hela fastighetsbranschen är rutten?
Krönika

”Vad händer om vi tänker precis tvärtom?”

Mona Kjellberg ser Bob Hunds sista konsert och funderar över om inte en textrad från en av låtarna borde bli en strategi inom fastighetsbranschen.

 Tillbaka till förstasidan