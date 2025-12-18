PropTech – Dags att tjäna pengar!

Krönikor

Samir Taha, krönikör Samir Taha har en bakgrund inom reklam- och produktionsbranschen. Därefter var han en av pionjärerna när det gällde att konvertera kontorshus till bostäder. 2006 var han med och grundade Aros Bostad. Är stor ägare i börsnoterade Besqab – som gått ihop med Aros. Vd och grundare av Gordion Capital. Född i Västerås.

PropTech, är en förkortning av ”property technology”. Det är ett område som fokuserar på att använda olika teknologier och digitalisering för att förbättra och utveckla fastighetsbranschen. Begreppet är brett och omfattar allt från system och plattformar baserade på informationsteknologi och AI för att effektivisera allt från fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsförsäljning till byggteknik och möjligheten att bygga smarta fastigheter och hem.

Den globala PropTech-marknaden är värderad till cirka 45 miljarder USD 2025, och prognosticeras att växa till över 100 miljarder framtill 2030. Investeringar riktas främst mot operationell effektivisering som exempelvis bygg-/förvaltningslösningar, energioptimering, ESG-verktyg, och smarta byggnadsstyrningssystem.

Fastighetsbranschens står för drygt ca 40% av det globala koldioxidavtrycket om man ser till en byggnads totala livscykel från uppförande, drift och rivning. Vill man tackla detta så gäller det för branschen att ta tag i problemet på riktigt. Men framför allt så gäller det att ta tag i detta på ett sätt som är konsekvent över tid, och då måste man få avkastning på sin investering. Rädda världen i all ära, men för att nå riktiga och långsiktiga resultat så handlar det om att också skapa värde och avkastning. Inte syssla med ”greenwashing” och godhetsposering som många av våra politiker, och vars motsvarighet återfinns som innehållslöst snömos i allt för många hållbarhetsrapporter i företagspresentationer och årsredovisningar.

Energieffektivisering minskar kostnaderna för energiförbrukning (styrning av belysning och uppvärmning). Att sänka el- och uppvärmningskostnaderna för en fastighet med 5-10% ger direkt påverkan på NOI, och därmed också på fastighetsvärdet. Att automatisera fastighetsförvaltning (bokföring, fakturering och underhållsrapportering) klirrar också till i kassan. Fastighetsutveckling genom användning av 3D-modellering och augmented reality gör det möjligt för fastighetsutvecklare att visualisera byggnadsprojekt och göra ändringar på tidigt stadium vilket kan minska kostnader för efterföljande ändringar.

Exemplen är många, och det finns ett brett utbud av system, mjukvaror, plattformar och tjänster som möjliggör detta. Men branschen är långsam och konservativ. Detta är förvånande för det finns mycket stora värden att lyfta fram inom fastighetsbeståndet. Här finns det stålar att tjäna!

Mest förvånande är nog ändå att många nya byggnader är utrustade med bra system och har installationer och mjukvaror på plats. Men de är inte alltid inkopplade, eller så saknas mätare, eller så mäter man fel saker. Olika system är inte ihopkopplade eller optimerade. Det är som att det saknas något i processerna mellan de som projekterar en fastighet, de som bygger den och när den senare övergår i förvaltning. Det blir liksom inte klart. Lite slöseri faktiskt. Ungefär som när jag köper ett gymkort för dyra pengar men aldrig använder det …

Här finns möjligheter att tjäna pengar och göra gott samtidigt. Let´s go fastighetsbranschen!