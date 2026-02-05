Krönikor
Anna-Carin Telin

När hyressystemet knakar – och regeringen skruvar i presumtionshyran…

Anna-Carin Telin, Krönikör

Anna-Carin Telin är vd vid konsultbolaget Outpoint med transaktioner som specialitet. Hon är även partner vid Gordion Capital. Hon har tidigare arbetat vid Veidekke, Nordier och Svefa. Som ung ville hon bli präst. Utbildad i fastighetsekonomi vid KTH.

Visa faktaruta

Det finns få saker som väcker så mycket frustration och uppgivenhet i Sverige som bostadsmarknaden. Köerna ringlar sig längre än vintermörkret och människor hamnar i skarven mellan drömmen om ett boende och verkligheten av regleringar som inte riktigt hänger med.

Och mitt i detta – regeringens nya tolkning och modell för presumtionshyror.

Presumtionshyran har länge varit statens – eller hyresmarknadens – löfte till sig själv att åtminstone nyproduktion ska gå att räkna hem för fastighetsägare. En sorts bräcklig kompromiss: bygg, och ni får sätta en hyra som presumeras vara skälig i 15 år. Men systemet har under lång tid knakat i fogarna. Två hovrättsavgöranden 2022 begränsade möjligheten till årliga hyreshöjningar och skapade en osäkerhet som byggbolagen knappast jublade åt.

Så 2025 svarade regeringen. Och svaret kom i form av propositionen ”En förbättrad modell för presumtionshyra” (Prop. 2024/25:192), med lagändringar som ska gälla från 1 januari 2026.

En modernisering – eller en justering i marginalen?

Regeringen säger sig vilja skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Därför föreslår man att presumtionshyror som huvudregel ska få följa den allmänna hyresutvecklingen på orten. Detta kan tyckas självklart, men har alltså inte varit fallet efter hovrättsbesluten.

Det innebär i praktiken:

  • Att presumtionshyror får samma procentuella höjning som andra hyresrätter, istället för en lägre procentsats som tidigare ofta blivit fallet.
  • Att tvister om både inflyttningshyra och löpande justering ska kunna avgöras av en särskild skiljeman, vilket enligt regeringen ska snabba upp processerna.
  • Att hyran kan ändras vid tillval, exempelvis moderniseringar vid behov.

Det låter flexibelt. Modernt, till och med.

Men samtidigt säger branschaktörer som Fastighetsägarna att ändringarna inte kommer vara tillräckliga. Nyproduktionen går trögt, räntorna och byggkostnaderna biter, och kalkylerna för nya bostäder är näst intill omöjliga att få ihop. 

Ett system som springer efter verkligheten

Hyresregleringen i stort har blivit en mosaik av undantag, särregler och nödlösningar. Den bär på historiska lager av social ingenjörskonst, krigspolitik och politiska kompromisser. Presumtionshyran var tänkt att vara ett sätt att runda systemets mest stelbenta delar med en förhoppning om att lossa lite på skruvarna.

Och här står vi nu, med nya justeringar som ska göra exakt det: lossa ännu lite mer. Inte för mycket, men tillräckligt för att förhoppningsvis hålla nyproduktionen vid liv.

Regeringen själv beskriver förändringarna som efterfrågade av marknadens aktörer, och som ett sätt att öka rörligheten och utbudet på bostadsmarknaden. Men, räcker det?

En reform som väcker fler frågor än den besvarar

Visst finns positiva inslag:

  • Fler tvister kan lösas snabbare
  • Hyressättningen blir mer förutsägbar för investerare
  • Systemet blir mer flexibelt för moderniseringar och individuella val

Men samtidigt kommer inga av dessa förändringar åt de djupare problemen: markbrist i kombination med kommunal prissättning av mark, byggkostnader, räntekänslighet, planmonopol, långsamma planprocesser och den paradoxala kombinationen av reglerad hyressättning och marknadshyror (åtminstone så nära vi kommer) i nyproduktion.

Det är som att justera värmen i ett hus där isoleringen är trasig. Det hjälper men det löser inte grundproblemet.

Och till slut återstår en enkel fråga

När hyresregleringen en gång skapades var tanken att värna rimliga hyror och trygghet. Idag har systemet blivit så komplext att den tilltänkta tryggheten byts mot förvirring för både fastighetsägare och hyresgäster.

Regeringens nya modell för presumtionshyra är ett försök att styra om, rätta till och modernisera. Men den är också ett kvitto på att hyresregleringen i Sverige inte längre fungerar som helhet, utan som ett lapptäcke där varje lagändring snarare hanterar akuta symptom än underliggande orsaker.

Förhoppningsvis är detta början på en större översyn. För bostadsmarknaden behöver inte fler plåster – den behöver en operation.

Krönikör Anna-Carin Telin Vd Outpoint

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Krönikor

Krönika

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”
Krönika

Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskjöld tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”
Krönika

Framförhållning – eller panik i slow motion

Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”
Krönika

Vi bygger framtidens hus men konkurrerar med 1900-talets hyror

Ola Serneke ser att två avgörande beslut krävs för det stora ”bostadslyftet”.
Krönika

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Samir Taha frågar sig varför försäkringsbolagen motarbetar den gröna omställningen. ”Vad har försäkringsbolagen för ansvar som institutionella samhällsbärare egentligen?”

 Tillbaka till förstasidan