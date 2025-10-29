Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Krönikor

Monica Bruvik, Krönikör Monica Bruvik är vd för City i Samverkan, Stockholms cityorganisation. Hon har tidigare arbetat vid HUI Research, WSP och Centrumutveckling och är utbildad i fastighetsekonomi vid KTH.

Under en längre tid har vi översköljts av tunga rubriker om fastighetsmarknaden. Rusande vakansgrader, pandemi- och inflationsbaksmälla, hyrespress och en konjunktur som inte riktigt vill vända. Det är lätt att fastna där. Och jag har förstås själv gjort det – när ny marknadsfakta staplats på hög.

Jag bidrog dessvärre till staplandet under City i Samverkans medlemsdag i oktober, då vi presenterade tre nya rapporter om retail- och kontorshyresmarknad i Stockholm city. Kanske kände någon i rummet hur ångesten kom smygande. Förlåt i så fall!

Men när vi grävde djupare i utvecklingen såg vi något annat – tecken på styrka, framgång och en stor framtidspotential!

I den handels-och näringslivsanalys som HUI tagit fram åt oss framträder en tydligare bild än på länge. Och den är långt ifrån nattsvart – snarare tvärtom. Stockholm city står starkare än många tror. City är ändå Stockholms största arbetsplats med 14.300 arbetsplatser och 162.000 anställda, vilket motsvarar var femte jobb i kommunen och var tionde i länet. Trots pandemin har både antalet arbetsplatser och anställda ökat med 17-18%. City växer alltså snabbare än både kommunen och länet, och fungerar som en motor för Stockholms- och Sveriges näringsliv.

Och det stannar inte där. Stockholm city är Sveriges största kommersiella plats med en omsättning på 42 miljarder kronor – nio gånger mer än landets största köpcentrum. Visst ser vi förändrade konsumtionsmönster och hårdare konkurrens från e-handel och externa handelsplatser. Men vi ser också en stor framtidspotential, tack vare Stockholmsregionens storlek, kraft och förväntade köpkraftsutveckling. Det är en möjlighet vi inte får missa.

I en jämförande analys av Stockholm och våra europeiska tvillingstäder framträder också vår styrka, och potentialen att växa som världsstad. Stockholm och city är en mycket attraktiv etableringsplats som har potential att bli en ännu starkare nordisk huvudstad.

Alla signaler pekar faktiskt på att Stockholm är ett skolboksexempel på det som Harvardforskaren Edward Glaeser beskriver i sin forskning. Urbanisering driver produktivitet, innovation och entreprenörskap – och koncentrationen av människor och företag i städer är en nyckelfaktor för ekonomisk utveckling. Just den tätheten och den starka ekonomiska dynamiken ser vi nu i Stockholm city, trots ett utmanande omvärldsläge.

Så ja, utmaningarna finns. Men det gör också framgångarna och möjligheterna. Och kanske är det just nu, när utmaningarna är många, som vi behöver anstränga oss lite extra för att lyfta fram de positiva signalerna – oavsett om vi arbetar i Stockholm city eller någon annanstans.