Har du råd att inte investera i samarbeten?

Krönikor

Monica Bruvik, Krönikör Monica Bruvik är vd för City i Samverkan, Stockholms cityorganisation. Hon har tidigare arbetat vid HUI Research, WSP och Centrumutveckling och är utbildad i fastighetsekonomi vid KTH.

Nu står sommaren för dörren och vi har även bockat av årets Almedalsvecka. En vecka som är en bra temperaturmätare på aktuella frågor, och heta teman i år är framför allt AI, civilt försvar och beredskap, men även investeringar i infrastruktur, hållbarhet och stadsutveckling. Det är viktiga samtal. Ett och annat seminarium handlade också om det som jag tycker är årets allra hetaste tema: Samverkansinvesteringar.

Nu kanske någon tycker att det inte alls är hett, för jag hör allt oftare i branschsamtal att begreppet samverkan är utslitet. Om varje gång jag hör det, tänker jag att det inte är begreppet som är utslitet, utan snarare att vi ägnar oss åt för mycket snack och lite verkstad. Eller dålig verkstad. Alla investerare vet att det finns bra och dåliga investeringar, i alla segment oavsett om det är bostäder, kontor eller investeringar i samverkan.

Fastighetsbranschen investerar varje år stora belopp i byggnader. Kommuner investerar i torg, gator, parker och kollektivtrafik och hyresgästerna investerar i verksamheter, etableringar och upplevelser. Varje enskild investering skapar värde enskilt, men det stora värdet uppstår när investeringarna hänger ihop. Det är ju då ett plus ett kan bli tre.

En attraktiv stadskärna byggs sällan av enskilda satsningar. Den växer fram när flera aktörer investerar i samma riktning och förstärker varandra. En utvecklad fastighet får större genomslag när gaturummet runt omkring samtidigt stärks, med trygghet, service, kultur och stadsliv som gör platsen mer attraktiv och värdeskapande.

Samtidigt är det just dessa samverkande investeringar som många gånger tar lång tid att utveckla. Det som ligger mellan fastigheterna, mellan förvaltningarna eller mellan de olika organisationernas ansvarsområden riskerar att bli allas och ingens ansvar.

Men det finns en katalysator för att snabba på dessa samverkande investeringar. Du kan själv samordna dina investeringar med grannarna, men också vara med i din samverkansorganisation som processleder samverkan i ditt område. Insatser som i praktiken syftar till att koordinera investeringar för att skapa en högre avkastning än du kan få på egen hand.

För när flera fastighetsägare, kommunen och näringslivet samarbetar uppstår effekter som ingen av aktörerna kan skapa själva. Tryggheten stärks. Besöksflödena ökar. Vistelsetiden blir längre. Platsen får en tydligare identitet. Etableringsviljan växer. Fastighetsvärdena stärks. Dvs allt det där som det pratas om i Almedalen i år.

I både Sverige och internationellt ser vi att de mest framgångsrika stadskärnorna kännetecknas av just detta. De har förstått att värdeutvecklingen inte enbart finns i fastigheten utan i platsens samlade attraktionskraft. Och den skapas genom långsiktiga och samverkande investeringar i innehåll, upplevelser, trygghet, tillgänglighet och offentliga miljöer.

De mest framgångsrika investeringarna framåt kommer därför sannolikt inte vara de som skapar störst värde innanför den egna fastighetsgränsen. De kommer att vara de som bidrar till att stärka hela platsen.

Kanske är det också dags att börja se samverkan för vad det faktiskt är. Det är inte ett samtal, inte en mötesform och inte heller välgörenhet. Samverkan är helt enkelt en investeringsstrategi.

Har du råd att inte investera i samverkan?