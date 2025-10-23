Krönikor

Förtätning utan att nå målen

Malin Siwe, Krönikör

Är sedan 2004 krönikör i magasinet Fastighetsvärlden. Hon är journalist och har bland annat jobbat på Finanstidningen och Dagens Nyheter. Sedan 2010 är hon knuten till Expressens ledarsida. 2005 utsågs Malin Siwe till Årets krönikör, av tidningen Resumé.

Visa faktaruta

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 5/2025)

Räkna med att de borgerliga i valrörelsen kommer att vältra sig i den rapport Hyresgästföreningen beställt av konsultföretaget Spacescape. ”Sveriges bästa villaområden” är titeln, den kom i maj.

Självfallet är förslaget att förtäta de klassiska rikemansområdena Djursholm i Danderyd, Långedrag i Göteborg och Bellevue i Malmö. Men man har tittat på 17 städer till. Till exempel Helsingborg. Där är man ute efter Sofieberg/Husensjö, ett villaområde som alltid hyst en blandning av skötsamma arbetare, lägre tjänstemän, en massa lärare och en del egenföretagare.

Där är jag uppväxt. I kvarteren fanns föräldrar från Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland på 1960- och 70-talen. Nu har många invånare rötter på Balkan och i Mellanöstern. Fortfarande en sådan mix som vänstern drömmer om.

I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.

Visst går det att förtäta där. Många av husen är enplansvillor. Det går att bygga på en våning. Men svenskar vill inte hyra en del av en villa. Det som en gång var parhus har blivit enfamiljsvillor, och egnahem med uthyrningsdel finns knappt längre.

Genom åren har jag promenerat i svenska villaområden med folk från det tätbebyggda Europa; de häpnar över hur stora trädgårdarna är i förhållande till själva husen. I alla fall i stadsdelarna som byggdes före mitten på 1980-talet. Varför inte stycka av? Varför ha så stora trädäck? Och pool, är det nödvändigt när hav eller sjö är så nära?

Personligen anser jag att förtätning vore av godo. I princip. Men i mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning, de nya husen skulle kosta så mycket mer än vad man betalar för ett som redan finns. Även om man renoverar.
Det finns inga enkla lösningar. Mer än att skaffa brusreducerande lurar när den redan tjatiga debatten om integration eller tvångsblandning drar i gång med full kraft.

Krönikör Malin Siwe

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Krönikor

Krönika

Vi bygger framtidens hus men konkurrerar med 1900-talets hyror

Ola Serneke ser att två avgörande beslut krävs för det stora ”bostadslyftet”.
Krönika

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Samir Taha frågar sig varför försäkringsbolagen motarbetar den gröna omställningen. ”Vad har försäkringsbolagen för ansvar som institutionella samhällsbärare egentligen?”
Krönika

Varför byggs det för lite av det vi har behov av?

Stig Svedberg undrar om vi verkligen har den bostadsbrist som så ofta påstås råda?
Krönika

Fastighetsvärderare – en skojarbransch?

Det pekas finger och frågor ställs om värderarkåren egentligen är en skojarbransch. Eller är det till och med så illa att hela fastighetsbranschen är rutten?
Krönika

”Vad händer om vi tänker precis tvärtom?”

Mona Kjellberg ser Bob Hunds sista konsert och funderar över om inte en textrad från en av låtarna borde bli en strategi inom fastighetsbranschen.
Krönika

”Ivo – när ska vi ses och prata?”

Anna Marand, projektutvecklingschef hos Hemsö, om att Ivos yxiga regler stoppar privata fastighetsaktörer att utveckla nya och innovativa äldreboenden.
Krönika

”Vi kan inte bygga framtiden med gårdagens processer”

Yves Chantereau om återbruk och bromsklossar. Och om att lämna den eviga debatten om stil.
Krönika

Alla har fel om de amerikanska kontoren

Adam Tyrcha är klar med sitt mål – att besöka alla 50 delstater. Han har kommit hem med en slutsats om den amerikanska fastighetsmarknaden.
Krönika

2.781 (!) kr/kvm … väcker reflexioner

Var ligger ”rättvisan” i ”2.781” ? Vi anvisar inflyttade, till nyproducerade hyresbostäder i ytterförort. I en miljö med påver kvalitet, kommunikationer, utbud av service och kultur.
Krönika

Harry Potter-känsla i plan & bygglagen!

Yves Chantereau: ”Vi måste tala om det uppenbara: plan- och bygglagen hjälper oss inte att skapa bra arkitektur.”
Krönika

”Vad menar vi egentligen med områdesutveckling?”

Många platser är i behov av revitalisering och begreppet för detta är områdesutveckling.
Krönika

Börsklipparna och friskolorna

”Den som startar en friskola för att bli rik kan fortsätta med detta.”
Krönika

Jakten på det ”sanna värdet”

Lars Johnsson: ”Konstigt nog är intresset för riktiga marknadsvärderingar inte alltid så stort. Det borde ställas tydligare krav”.
Krönika

Jag har en dröm!

Anna-Carin Telin om en lösning som skulle kunna revolutionera bostadsmarknaden för unga.

 Tillbaka till förstasidan