Krönikor

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

Yves Chantereau, krönikör

Yves Chantereau är partner och arkitekt på Equator. Han flyttade till Sverige från Frankrike för att hjälpa Equator med ett projekt i slutet av 80-talet. I dag är han del av företagets styrelse och engagerad i frågor som rör byggemenskaper och äldreboenden.

Visa faktaruta

Det är valår. Men som vanligt kommer den fysiska utvecklingen av vårt samhälle inte att bli en valfråga. Den frågan är för komplex och saknar de enkla ”problembeskrivningarna och lösningarna” som lyfts fram i den politiska debatten. Men det betyder inte att det saknas allvarliga utmaningar som vi måste diskutera.

Det svenska, liksom andra europeiska samhällen, kommer framöver att möta stora demografidrivna svårigheter. Samtidigt som vi blir äldre föds det färre barn och om fördelningen mellan olika åldersgrupper fortsätter att förändras så här drastiskt så bör debatten om hur vi bygger vårt samhälle bli mycket större.

En fråga vi bör ställa oss är hur vi kan erbjuda attraktiva boenden för äldre? I dag har politikerna valt att helst hålla dem kvar i sina bostäder med hjälp av fungerande, eller icke-fungerande, hemtjänst. Det har konsekvenser. Dessutom ser man på seniorboenden som en plats man vistas sina sista månader i livet – borde man inte försöka erbjuda attraktiva boendelösningar som får äldre att flytta tidigare än när det är dags för ”sista anhalten”?

En gång i tiden ärvde man sina föräldrar tidigt i livet. Då var det kanske normalt att man flyttade in i sitt föräldrahem eftersom man inte hunnit skaffa sig ett stabilt boende. Nu för tiden ärver man sina föräldrar långt efter man fyllt 50 år. Vad ska man då göra med föräldrahemmet om inte att sälja? I dag bor ”köttberget” (som Pär Nuder så elegant kallade denna stora åldersgrupp) i sina egna hem. När de flyttar kommer bostadsmarknaden påverkas rejält: det blir en enorm bostadsmassa tillgänglig, sannolikt på fel plats och med fel standard.

Det har beräknats att 300.000 bostäder kommer att frigöras bara de kommande åren. För många kommuner kommer det att vara ännu svårare än i dag att kunna producera nya bostäder som kan konkurrera med det äldre beståndet prismässigt. Vilken beredskap finns för detta? Nästan ingen.

Hur ska vi hantera mobilitetsfrågor? Det finns en stark övertro på att cyklandet kommer att lösa alla transportproblem. Men är det verkligen rimligt med 80-åringar cyklandes i snöstorm? Kanske måste man påminna politikerna och trafikkontoret att en stor del av befolkning inte kommer att tillhöra kategorin memil:ar (Medelårsmän i Lyckra). Planerar man för detta? Tvärtom, tillgängligheten blir generellt allt sämre för de äldre som är bilberoende på ett annat sätt än den vanliga miljöpartisten.

Det finns många andra utmaningar än dessa och det saknas en diskussion kring dem. Samtidigt råder verkligheten: Europa står inför allvarliga utmaningar, inte bara politiska och ”militära” utan även demografiska. Nya prognoser antyder en kraftig minskning av den europeiska befolkningen fram till år 2100, kanske så stor som 175 miljoner människor färre än i dag.

Det vore bra att prata lite mer om detta, och lite mindre om Nobel Center.

KRÖNIKÖR Yves Chantereau Partner, Equator

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Krönikor

Krönika

Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskjöld tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”
Krönika

Framförhållning – eller panik i slow motion

Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”
Krönika

Vi bygger framtidens hus men konkurrerar med 1900-talets hyror

Ola Serneke ser att två avgörande beslut krävs för det stora ”bostadslyftet”.
Krönika

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Samir Taha frågar sig varför försäkringsbolagen motarbetar den gröna omställningen. ”Vad har försäkringsbolagen för ansvar som institutionella samhällsbärare egentligen?”
Krönika

Varför byggs det för lite av det vi har behov av?

Stig Svedberg undrar om vi verkligen har den bostadsbrist som så ofta påstås råda?

 Tillbaka till förstasidan