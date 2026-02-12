Affärsanalyser

Starka segment driver återhämtning

16 handelsfastigheter

Läge
Regionstäder (A-B-lägen)

Uthyrbar area
ca 72 500 kvm

Byggår
1970–2022

Hyresgästprofil
Livsmedel och lågprisvaruhandel

Underhållsbehov
Normalt

Riskprofil
Låg

Transaktion

Köptidpunkt
December 2025

Köpare
Svenska Handelsfastigheter

Säljare
ABG Fastena

Köpeskilling
1 587 000 000 kr (ca 21 800 kr/kvm)

Hyresvärde
111 300 000 kr (ca 1 530 kr/kvm)

Initialt direktavkastningskrav
Bedömt till ca 6,00–6,25%

Sammanfattning

  • Stor portfölj i regionstäder. Nästan helt och hållet livsmedel och lågpris.
  • Styrketecken för segmentet.
  • Livsmedel och lågpris fortsätter att locka kapital inom handelssegmentet.
Svenska Handelsfastigheter kommunicerade i slutet av december att man genomfört ett förvärv av ABG Fastenas portfölj med 16 handelsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1 587 miljoner kronor. Portföljen omfattar moderna fastigheter i regionstäder mellan Stockholm, Göteborg och Malmö med 72 500 kvm uthyrningsbar yta och etablerade hyresgäster som Willys, Coop, Rusta och Jula. Merparten av hyresintäkterna kommer från livsmedels-/lågprishandel.

Köpeskillingen motsvarar cirka 21 800 kr/kvm med årliga hyresintäkter om 111,3 miljoner kronor, vilket med en antagen kostnad om 175–200 kr/kvm för fastighetsägaren netto ger en initial direktavkastning på 6,00–6,25 procent.

Transaktionen visar det selektiva intresse som präglar segmentet, där högkvalitativa handelsfastigheter inom just livsmedels-/lågprishandeln med ett bigbox-format och längre hyresduration för närvarande premieras framför övriga handelssegment. Transaktionen visar på att investerare med specialistkompetens inom segmentet kan och är beredda att agera när objekt med rätt profil blir tillgängliga. Detta trots en generell marknadsmiljö som fortsatt är begränsad av lägre volymer.

Med transaktionen håller Svenska Handelsfastigheter fortsatt högt tempo på förvärvssidan och kompletterar sitt befintliga bestånd med en portfölj som överensstämmer med bolagets etablerade investeringsprofil. För ABG Fastena illustrerar avyttringen hur en strukturerad portföljstrategi kan genomföras framgångsrikt inom handelssegmentet genom att bygga upp en sammanhållen portfölj med tydlig profil.

Transaktionsvolymen i segmentet nådde cirka 14 miljarder kronor under 2025, motsvarande en ökning om cirka 17 procent jämfört med föregående år.

JLL bedömer för närvarande prime yielden för externhandel i bästa läge till 6 procent, vilket är i linje med den uppskattade initiala direktavkastningen för denna affär.

Handelsfastigheter har visat tydliga tecken på återhämtning under 2025, där externhandel och livsmedel fortsatt att stå i centrum och satt press på de förhållandevis höga avkastningskrav vi sett de

senaste åren kring handelsfastigheter. Om denna positiva trend håller i sig är det inte osannolikt att vi kommer att se avkastningskrav tydligt under 6,00 procent för bästa produkt under 2026.

Text Ludvig Engwall Senior Associate, Value & Risk Advisory, JLL

