Rekordnivå för äldreboende

Kviberg 29:40/Villa Kviberg Kommun

Göteborg Typ

Äldreboende Uthyrningsbar area

5.000 kvm Hyresgäst

Vardaga AB Underhållsbehov

Mycket lågt Hyresrisk

Mycket låg TRANSAKTION Köpetidpunkt

December 2019 Köpare

Altura (NREP) Säljare

Skanska Köpeskilling

290 Mkr Bedömd hyresnivå exkl. tillägg

2.200–2.400 kr/kvm Bedömd direktavk.

3,80–3,90% Kr/kvm

58.000

I december förra året kommunicerades en anmärkningsvärd affär i området Kviberg i Göteborg. Området som tidigare och delvis fortfarande är känt för sin marknad med produkter med tvivelaktiga ägarförhållanden har under senare tid varit föremål för en hög exploateringstakt och ska nu få ett äldreboende. Skanska som är entreprenör i projektet har sålt projektet Villa Kviberg genom forward-commitment, till NREP:s Altura. Bolaget har i tre tidigare affärer förvärvat äldreboenden till noterbart låga avkastningsnivåer. Samtliga förvärv har varit projekt eller nyligen färdigställda projekt vilket resulterat i höga köpeskillingar, som påvisar Altura och NREP:s benägenhet och kanske petighet när det gäller att förvärva samhällsfastigheter. Vid en forward-commitment-affär ges det också tillfälle att påverka projektet, ett sätt som kan ge ägaren en effektiv fastighet med en högre framtida avkastning. Även en framtida portföljpremie på moderna äldreboenden kan tänkas vara intressant.

Äldreboendet i Kviberg ska uppföras på den avstyckade fastigheten Kviberg 29:40 som uppges innehålla 77 lägenheter med en total area om cirka 5.000 kvm. Skanska skrev innan affären hyresavtal med Vardaga med löptid om 15 år. Detaljplanen vann laga kraft under 2017 och själva projektet byggstartades under 2019. Planerad inflyttning är under 2021. Fastigheten ska certifieras i LEED.

Behovet av nya platser på äldreboenden är stort i Göteborg och analyser visar att 2.100 lägenheter behövs till 2035, främst i de centrala delarna av staden. Från 2017 till 2021 förväntas cirka 800 lägenheter bli färdigställda, inklusive Villa Kviberg. Det som gör Villa Kviberg unikt och står emot mängden av äldreboenden under uppförande är främst dess centrala läge, höga hållbarhetskrav och låga förvaltningsomkostnader.

Transaktionens köpeskilling uppgår som kommunicerat till 290 miljoner kronor och visar en rekordnivå för äldreboenden och samhällsfastigheter i Sverige, närmare 58.000 kr/kvm.

Det tisslas om höga hyresnivåer tillsammans låga applicerade kostnader i förvärvskalkylen samt utebliven fastighetsskatt som leder till ett direktavkastningskrav kring 3,85 procent. En rekordnivå inte bara för Göteborg, utan för hela Sverige. Inte illa för marknaden i Kviberg.