Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Affärsanalyser

Mimer 1, Borlänge Fastighetsbeteckning:

Borlänge Mimer 1 Område:

Borlänge centrum Gatuadress:

Stationsgatan 4, Borlänge Lokalarea:

13 300 kvm Lokaltyp:

Utbildningsfastighet (universitetscampus) Byggår:

2024 Transaktion Köptidpunkt:

Maj 2025 Köpare:

Nordiqus Säljare:

Diös Fastigheter Köpeskilling:

706 miljoner kronor Kr/kvm:

53 000 kr/kvm Rådgivare:

Newsec Sammanfattning Största enskilda fastighetsaffären någonsin i Dalarna – ett nybyggt campus i Borlänge.

Hög prisnivå, 53 000 kr/kvm, och låg yield, drivet av långt hyresavtal (2039).

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2025)

Strax före sommaren 2025 genomfördes en rekordstor fastighetsaffär i Dalarna när Diös avyttrade den nybyggda utbildningsfastigheten Mimer 1 i Borlänge till Nordiqus. Fastigheten, som inrymmer Högskolan Dalarnas nya campus, omfattar 13 300 kvm och köpeskillingen landade på 706 miljoner kronor – motsvarande cirka 53 000 kr/kvm. Affären initierades av Newsec och är den största enskilda fastighetstransaktionen någonsin i Dalarna.

Yielden är hemlig men bedöms vara relativt låg med tanke på det långa hyresavtalet. Hyreskontraktet sträcker sig ända till 2039, och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 40 miljoner kronor.

Fastigheten är nyproducerad och har sedan augusti 2024 hyrts av Högskolan Dalarna. Byggnaden rymmer ett av Sveriges modernaste campus med ändamålsenliga, innovativa studiemiljöer och många kreativa lösningar för hybridundervisning. Hållbarhet har varit ett ledord under uppförandet. Prisnivån per kvadratmeter är anmärkningsvärt hög för regionen, vilket speglar både kvaliteten och den långa, säkra kassaflödesprofilen.

Om behov skulle uppstå i framtiden kan fastigheten delas upp för flera hyresgäster som söker moderna lokaler, med närhet till kollektivtrafik och goda pendlingsmöjligheter.

Transaktionen visar att intresset för samhällsfastigheter även i norra Sverige är fortsatt starkt. 2025 har präglats av flera större affärer utanför storstäderna, där investerare – både svenska och internationella – söker sig till stabila tillgångar med långa, inflationssäkrade hyresavtal. Nordiqus förvärv, som stöds av utländskt kapital via Brookfield, är ett tecken på att stora aktörer är beredda att satsa i regioner som Dalarna när rätt objekt erbjuds.

Hittills i år har det genomförts 18 enskilda fastighetsaffärer i norra Sverige, Dalarna och Värmland, vilket är samma antal som under helåret 2024. Investeringar i norra Sverige har blivit populära, dels till följd av de starka drivkrafterna som präglar regionen i form av industrialisering och satsningar på försvaret, dels till följd av att många av de större städerna utgör starka regionala noder som drar till sig människor, intresse och investeringar. Intresset för den svenska fastighetsmarknaden i norr väntas fortsätta växa, men mer stabilitet i omvärlden kan behövas innan en ännu större våg av fastighetsinvesteringar sköljer över regionen.