En god notering i en polariserad marknad

Affärsanalyser

Del av Leksberg 10:1 & Fälgkorset 2 Byggår

2026, 2027 Uthyrningsbar area

6 200 kvm (Del av Leksberg 10:1), 5 800 kvm

(Fälgkorset 2) Hyresnivå

1 750 kr/kvm Hyresgäster

ICA Sverige AB Uthyrningsgrad

100% Verksamheter

Livsmedel Transaktion Köptidpunkt

2025-10-22 Köpare

Prisma Properties Säljare

Kynningsrud Köpeskilling

345 miljoner kronor Köpeskilling

28 750 kr/kvm Direktavk. (exit)

5,55% (estimerat) Sammanfattning God betalningsförmåga för fastigheter med långa hyresavtal med stabila hyresgäster.

Strategiskt förvärv som kan bidra till stordriftsfördelar för investeraren.

Högre hyresnivåer till följd av högre byggkostnader.

Snabbväxande Prisma Properties har på kort tid utvecklats till en av landets ledande fastighetsägare inom livsmedel och lågprishandel. Under hösten 2025 har de genomfört en så kallad forward-funding-affär som gäller två fastigheter inom livsmedelssegmentet. Fastigheterna är belägna i externhandelsområden i Mariestad och Arvika och förvärvas från utvecklaren Kynningsrud.

Enligt Prisma planeras projektet i Arvika vara färdigställt under februari 2026 och projektet i Mariestad under mars 2027. Fastigheterna är fullt uthyrda till Ica Sverige på 15-åriga hyresavtal. Kommunicerad köpeskilling uppgår till 345 miljoner kronor som motsvarar ett kvadratmeterpris om 28 750 kronor. Värt att tillägga är att Prisma sedan tidigare äger en fastighet i närområdet till förvärvet i Mariestad.

Hyresutvecklingen för nyproducerade livsmedelsfastigheter i regionstäder har haft en god tillväxt senaste åren, vilket delvis är styrt av att positiva investeringskalkyler i dag kräver högre hyresnivåer, mycket på grund av ökade produktionskostnader vid utveckling av livsmedelsfastigheter.

CBRE bedömer att marknadsmässig hyresnivå för nyproducerade livsmedelfastigheter i mindre regionstäder återfinns i spannet 1 700–2 000 kr/kvm.

Med en kommunicerad hyresnivå om 1 750 kr/kvm och bedömda kost­nader kring 100–120 kr/­kvm för fastighetsägaren samt ett antagande om långsiktig vakans bedöms det normaliserade avkastnings­kravet återfinnas inom intervallet 5,5–5,6 procent.

En trögrörlig uthyrningsmarknad och en trög konjunktur har bidragit till att diskrepansen mellan fastigheter med vakans samt kortare återstående hyresavtal har blivit större i förhållande till fullt uthyrda fastigheter med stabila hyresgäster. Investerarkollektivet har under de senaste åren tenderat att prioritera fastigheter med kassaflöde. Matvarubutiker är cykliskt stabila på grund av butikernas stabila kundkrets och att de förmedlar varor som är essentiella för konsumenters dagliga behov. Att matvarubutiker är cykliskt stabila är ett incitament för fastighetsinvesterare att investera i livsmedelsfastigheter.

Avslutningsvis bekräftar transaktionen en god betalningsförmåga bland investerare för fullt uthyrda fastigheter med längre hyresavtal. Affären påvisar ett avkastningskrav som bedöms lågt för fastigheter belägna i mindre regionstäder.