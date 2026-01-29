Affärsanalyser

En god notering i en polariserad marknad

Del av Leksberg 10:1 & Fälgkorset 2

Byggår
2026, 2027

Uthyrningsbar area
6 200 kvm (Del av Leksberg 10:1), 5 800 kvm
(Fälgkorset 2)

Hyresnivå
1 750 kr/kvm

Hyresgäster
ICA Sverige AB

Uthyrningsgrad
100%

Verksamheter
Livsmedel

Transaktion

Köptidpunkt
2025-10-22

Köpare
Prisma Properties

Säljare
Kynningsrud

Köpeskilling
345 miljoner kronor

Köpeskilling
28 750 kr/kvm

Direktavk. (exit)
5,55% (estimerat)

Sammanfattning

  • God betalningsförmåga för fastigheter med långa hyresavtal med stabila hyresgäster.
  • Strategiskt förvärv som kan bidra till stordriftsfördelar för investeraren.
  • Högre hyresnivåer till följd av högre byggkostnader.
Visa faktaruta

Snabbväxande Prisma Properties har på kort tid utvecklats till en av landets ledande fastighetsägare inom livsmedel och lågprishandel. Under hösten 2025 har de genomfört en så kallad forward-funding-affär som gäller två fastigheter inom livsmedelssegmentet. Fastigheterna är belägna i externhandelsområden i Mariestad och Arvika och förvärvas från utvecklaren Kynningsrud.

Enligt Prisma planeras projektet i Arvika vara färdigställt under februari 2026 och projektet i Mariestad under mars 2027. Fastigheterna är fullt uthyrda till Ica Sverige på 15-åriga hyresavtal. Kommunicerad köpeskilling uppgår till 345 miljoner kronor som motsvarar ett kvadratmeterpris om 28 750 kronor. Värt att tillägga är att Prisma sedan tidigare äger en fastighet i närområdet till förvärvet i Mariestad.

Hyresutvecklingen för nyproducerade livsmedelsfastigheter i regionstäder har haft en god tillväxt senaste åren, vilket delvis är styrt av att positiva investeringskalkyler i dag kräver högre hyresnivåer, mycket på grund av ökade produktionskostnader vid utveckling av livsmedelsfastigheter.

CBRE bedömer att marknadsmässig hyresnivå för nyproducerade livsmedelfastigheter i mindre regionstäder återfinns i spannet 1 700–2 000 kr/kvm.

Med en kommunicerad hyresnivå om 1 750 kr/kvm och bedömda kost­nader kring 100–120 kr/­kvm för fastighetsägaren samt ett antagande om långsiktig vakans bedöms det normaliserade avkastnings­kravet återfinnas inom intervallet 5,5–5,6 procent.

En trögrörlig uthyrningsmarknad och en trög konjunktur har bidragit till att diskrepansen mellan fastigheter med vakans samt kortare återstående hyresavtal har blivit större i förhållande till fullt uthyrda fastigheter med stabila hyresgäster. Investerarkollektivet har under de senaste åren tenderat att prioritera fastigheter med kassaflöde. Matvarubutiker är cykliskt stabila på grund av butikernas stabila kundkrets och att de förmedlar varor som är essentiella för konsumenters dagliga behov. Att matvarubutiker är cykliskt stabila är ett incitament för fastighetsinvesterare att investera i livsmedelsfastigheter.

Avslutningsvis bekräftar transaktionen en god betalningsförmåga bland investerare för fullt uthyrda fastigheter med längre hyresavtal. Affären påvisar ett avkastningskrav som bedöms lågt för fastigheter belägna i mindre regionstäder.

Text Peter Åqvist CBRE

Peter Åqvist är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och jobbar med värdering och analys på CBRE.

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.
Affärsanalys

Utbudet minskar – krympande yielder

Adam Tyrcha har satt analyspennan i en bostadsaffär i Stockholm och konstaterar att utbudet inom det eftertraktade segment på sikt kan bli begränsat.
Affärsanalys

Intresset åter stort för bostadsaffärer i väst

Vincent Tidelund på Cushman & Wakefield granskar en affär i ett segment som tagit fart igen efter flera år av låg aktivitet.
Affärsanalys

Stigande aktivitet men selektiva affärer

Affärer med starka bostadslägen av infill-karaktär i Stockholms södra förorter.
Affärsanalys

Högtflygande planer för bostäder i Örnsberg

Stora planer för ett stort bostadsprojekt i södra Stockholm.
Affärsanalys

Livsmedel och lågpris fortsätter locka kapital

Felix Naumann på Colliers har analyserat en affär med ett hett innehåll.
Affärsanalys

Ny riktnivå för nya skolfastigheter

En modern skolfastighet blir nytt riktmärke.
Affärsanalys

Förynglingen av Fabege

Transaktionsmarknaden i Stockholm har åter god fart. Här analyserar Eric Rusk på Savills en affär på Östermalm.
Affärsanalys

Unikt hus på Söder köps på attraktiv nivå

En unik och attraktiv fastighet på Söder har bytt ägare.
Affärsanalys

Strategisk manöver i en svår marknad

Portfölj med 57.000 kvm har bytt ägare. Affären analyseras av Daniel Holmkvist på CBRE.
Affärsanalys

En vågad affär vid dubbelt köp

Två fastigheter nära Järntorget i Göteborg har bytt ägare. Maximilian Schroeder på CBRE analyserar storaffären.
Affärsanalys

Storaffär i city på 4 procent

En stor kontorstransaktion i Stockholms city analyseras av Erika Twengström på Svefa.
Affärsanalys

Uppsving för brf:er – eller tillfällighet?

Tre bostads­affärer i Göteborg analyseras.
Affärsanalys

Snabb vinst på kort innehav av logistik

Logistikfastigheter är fortsatt heta på marknaden. Tomas Shaw, på JLL, analyserar en affär i Göteborg.

 Tillbaka till förstasidan