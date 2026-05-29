Affärsanalyser

Bilhandel med viss rabatt

Bilhandelsfastighet, Uppsala

Fastighet
Nybyggd bilhandelsanläggning, Fyrislund, Uppsala

Area
19 200 kvm

Hyresgäst
Møller Bil

Transaktion

Säljare
Møller Eiendom

Köpare
Pareto

Köpeskilling
Ej kommunicerad, över 500 miljoner kronor

Köpeskilling per kvm
Ej kommunicerad, 25 000–30 000 kr/kvm

Yield
Cirka 6,5–7%

Rådgivare säljare
Newsec

Sammanfattning

  • Affär med en stor och modern anläggning för bilhandel i sydöstra Uppsala.
  • Bra läge, där användning går att ändra.
  • Yieldnivå på knappt 7 procent.
Visa faktaruta

Under Q4-ruschen kommunicerades det att Pareto förvärvar Møller Eiendoms flaggskeppsfastighet i Sverige – en nybyggd bilhandelsanläggning om 19 200 kvm i Fyrislund, Uppsala. Köpeskillingen är ej kommunicerad men bedöms uppgå till en bit över 500 miljoner kronor, motsvarande 25 000–30 000 kronor per kvadratmeter, vilket innebär en yield sannolikt strax under 7 procent. Newsec var rådgivare till säljaren.

Affären ingår i Møller Eiendoms totala avyttring av sin svenska portfölj om tio fastigheter och 53 500 kvm. Övriga nio fastigheter har förvärvats av NP3.

Att portföljen inte säljs i ett sammanhållet paket utan delas upp mellan två köpare är i sig talande.

Den mest moderna och största anläggningen i det starkaste läget går till en kapitalförvaltare med tydlig preferens för stabila kassaflöden och låg förvaltningsintensitet, medan de övriga tillgångarna passar bättre hos en mer aktiv och regionalt orienterad ägare.

Det är intressant att det är just Pareto som landar Uppsala­fastigheten. Fondstrukturer och kapitalförvaltare av den typen söker ofta tillgångar med nettoleasekaraktär, kreditvärdiga hyresgäster och begränsad förvaltningskomplexitet. En nybyggd bilhandelsanläggning med Møller Bil som ankarhyresgäst passar väl in i den profilen.

En yield om knappt 7 procent speglar att marknaden fortfarande sätter en viss rabatt mot de mest attraktiva handels- och industri­fastigheterna, men också att produkten är tillräckligt stark för att attrahera institutionellt kapital.

Fyrislund är sedan länge regionens etablerade bilhandelskluster med direktaccess till E4, och ett nybyggt objekt i det läget är inte svårt att motivera prissättningen för.

Bilhandelsrelaterade fastigheter har länge stått i skuggan av logistik och samhällsfastigheter, men erbjuder i rätt läge en liknande riskprofil. Specialanpassade lokaler skapar ett visst hyresgästberoende, långa avtal ger kassaflödesstabilitet och stora hyresgäster ger trygghet på kreditsidan. Samtidigt finns en tydlig skillnad mot exempelvis logistik. Bilhandel är mer platsbunden och mer beroende av att anläggningen verkligen ligger i rätt kluster, med rätt synlighet och rätt tillgänglighet. Därför blir spridningen i prissättning också större. Ett riktigt bra objekt kan attrahera institutionellt kapital, medan sekundära anläggningar får en smalare köparkrets.

Text Adam Tyrcha Head of Research, Newsec

Doktorerat vid universitetet i Cambridge och jobbat vid Newsec sedan 2018. Nu Chief Growth Officer vid Newsec Investment Management och ansvarig för research vid Newsec.

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Fortsatt hett men mer selektivt kring skolor

En affär med elva skolfastigheter.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.
Affärsanalys

Starka segment driver återhämtning

Förvärvar 16 handelsfastigheter för 1,6 miljarder kronor.
Affärsanalys

Geopolitikens skugga tar över affärerna

En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.
Affärsanalys

En god notering i en polariserad marknad

Två fastigheter inom livsmedels­segmentet har bytt ägare.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.
Affärsanalys

Utbudet minskar – krympande yielder

Adam Tyrcha har satt analyspennan i en bostadsaffär i Stockholm och konstaterar att utbudet inom det eftertraktade segment på sikt kan bli begränsat.
Affärsanalys

Intresset åter stort för bostadsaffärer i väst

Vincent Tidelund på Cushman & Wakefield granskar en affär i ett segment som tagit fart igen efter flera år av låg aktivitet.
Affärsanalys

Stigande aktivitet men selektiva affärer

Affärer med starka bostadslägen av infill-karaktär i Stockholms södra förorter.
Affärsanalys

Högtflygande planer för bostäder i Örnsberg

Stora planer för ett stort bostadsprojekt i södra Stockholm.
Affärsanalys

Livsmedel och lågpris fortsätter locka kapital

Felix Naumann på Colliers har analyserat en affär med ett hett innehåll.
Affärsanalys

Ny riktnivå för nya skolfastigheter

En modern skolfastighet blir nytt riktmärke.
Affärsanalys

Förynglingen av Fabege

Transaktionsmarknaden i Stockholm har åter god fart. Här analyserar Eric Rusk på Savills en affär på Östermalm.
Affärsanalys

Unikt hus på Söder köps på attraktiv nivå

En unik och attraktiv fastighet på Söder har bytt ägare.

 Tillbaka till förstasidan